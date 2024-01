CAN 2023, Sénégal: « Il va beaucoup mieux », El Hadj Diouf sur le malaise d’Aliou Cissé

-Publicité-

L’ancienne gloire sénégalaise, El Hadj Diouf, a donné des nouvelles d’Aliou Cissé, hospitalisé depuis vendredi soir après avoir été pris d’un malaise après le match contre le Cameroun (3-1). Et l’ex-attaquant assure que le coach des Lions de la Téranga va beaucoup mieux.

Plus de peur que de mal pour Aliou Cissé. Pris d’un mal vendredi soir, quelques heures après la victoire face au Cameroun (3-1), dans le cadre de la 2è journée du groupe C de la CAN 2023, le sélectionneur du Sénégal a été précipitamment évacué à l’Hôpital Catholique Saint Joseph Moscati, à Yamoussoukro, où il a passé la nuit.

Une situation qui a semé un vent de panique dans le rang des Lions de la Téranga et des supporters. Mais selon les dernières nouvelles de Canal+ Afrique, le technicien de 47 ans se sentirait désormais beaucoup mieux après plus de 17 heures en urgences. L’ancien défenseur récupérerait bien mais va rester hospitalisé et passé des examens médicaux complémentaires. Plusieurs joueurs s’étaient d’ailleurs rendus à son chevet pour s’enquérir de ses nouvelles.

A l’entrainement ce samedi, en marge du prochain match des Sénégalais, El Hadj Diouf a également donné des nouvelles rassurantes de son ancien coéquipier en équipe nationale. « C’est vrai que hier il avait un peu mal au ventre, mais ça va beaucoup mieux. Il faudra faire des prières, vous savez le football c’est un stress de tous les jours« , a-t-il confié aux journalistes. Aliou Cissé devrait donc tenir sa place face à la Guinée, mardi prochain lors de la dernière journée de phase de poule.

