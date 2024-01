CAN 2023-Sénégal: forfait confirmé pour Boulaye Dia

-Publicité-

En regroupement avec le Sénégal à Dakar malgré sa blessure musculaire, Boulaye Dia est officiellement forfait pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Le miracle ne se produira finalement pas. Boulaye Dia ne participera pas avec le Sénégal à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Convoqué dans la liste d’Aliou Cissé pour cette compétition africaine malgré sa blessure, l’attaquant de Salernitana a dû se résoudre à jeter l’éponge comme le confirme le journaliste Malang Sané sur sa page X (anciennement twitter).

« Le forfait de Boulaye Dia est confirmé. L’attaquant sénégalais va quitter la tanière dans les jours à venir pour rejoindre son club où il va continuer son traitement», a-t-il posté.

Blessé contre l’AC Milan, lors de la 18e journée de la Série A, Boulaye Dia souffre d’une lésion musculaire de taille moyenne au niveau du biceps fémoral gauche. Une terrible blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant quatre à cinq semaines, avait annoncé son club.

« L’US Salernitana 1919 communique qu’aujourd’hui Boulaye Dia a subi des examens diagnostiques qui ont mis en évidence une lésion musculaire de taille moyenne touchant le biceps fémoral gauche. L’athlète en souffrira pendant au moins quatre/cinq semaines et a déjà commencé le protocole de rééducation », indiquait l’écurie italienne en fin décembre dernier.

Pour rappel, la CAN 2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Champion d’Afrique en titre, le Sénégal est logé dans le groupe C, avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie.