CAN 2023, Sénégal: « Contre le Cameroun, ce sera un match de qualification », Aliou Cissé

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, assure que son équipe va disputer le match contre le Cameroun comme une finale, alors que les Lions de la Téranga affrontent leurs homologues Indomptables ce vendredi, à l’occasion de la 2è journée du groupe C à la CAN 2023.

Le Sénégal joue ce vendredi sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga affrontent le Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe C. Tombeur de la Gambie (3-0) lundi dernier, les champions d’Afrique en titre valideraient leur ticket pour le second tour en cas de victoire contre les Lions Indomptables qui cherchent à se relancer après leur mauvais départ contre la Guinée (1-1).

A 24 heures de ce choc ouest-africain, les hostilités ont déjà commencé dans la presse, avec les deux sélectionneurs qui affichent leur détermination. Face aux journalistes ce jeudi pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé a assuré que les siens vont tout faire pour arracher la victoire face aux Lions Indomptables et valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

« Nous sommes dans un match de qualification directe. Nous aborderons ce match avec sérénité et humilité. Mais également avec détermination. Le Cameroun a de grands joueurs. On a déjà affronté le Cameroun en Septembre. Mais là, c’est un autre contexte. Le match sera très disputé« , a affirmé Aliou Cissé. Rendez-vous demain soir pour le verdict!