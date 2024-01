CAN 2023-Sénégal: Bemba Dieng et Alfred Gomis appelés en renfort

-Publicité-

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a annoncé la convocation de Bemba Dieng et Alfred Gomis pour la CAN 2023, en remplacement de Boulaye Dia et Seny Dieng, blessés et forfaits pour la compétition.

C’est officiel. Boulaye Dia et Seny Dieng ne disputeront pas la CAN 2023 avec le Sénégal. Les deux joueurs sont forfaits pour la compétition africaine en raison de pépins physiques. Le premier souffre d’une lésion musculaire de taille moyenne touchant le biceps fémoral gauche, contractée en décembre dernier lors d’un match de championnat avec son club de Salernitana en Serie A.

Le second est également victime d’une blessure musculaire. Leur forfait a été officialisé par le sélectionneur Aliou Cissé en conférence de presse après la courte victoire face au Niger (1-0) en amicale.

« C’est très triste pour des garçons comme Boulaye et Sény. Ils ont préparé cette CAN, mais comme je dis, il est important pour nous d’aller à cette compétition avec des joueurs qui sont à 100% de leur potentiel », a déclaré Cissé avec tristesse devant les médias.

Pour leur remplacement, le technicien sénégalais a fait appel à Bemba Dieng et Alfred Gomis. Retenus dans la pré-liste des Lions de la Téranga, les deux renforts feront le voyage avec le groupe en Côte d’Ivoire, hôte de cette 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Habitués de la sélection, les deux joueurs de Lorient font partie de l’équipe vainqueur de la CAN 2021 au Cameroun.

« Bamba Dieng connaît la maison. Il sait où il est. Actuellement, il est bien aussi à Lorient, il revient de blessure, c’est intéressant. Gomis connaît aussi la maison. Donc on est dans la continuité par rapport au groupe qui est là », a ajouté l’entraineur sénégalais. Pour rappel, les Lions de la Téranga sont logés dans le groupe C, avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée.

