CAN 2023: «Sadio Mané est notre meilleur joueur», Aliou Cissé avant Sénégal-Guinée

A la veille du match contre la Guinée, en troisième journée du groupe C à la CAN 2023, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a encensé Sadio Mané, qu’il estime être le meilleur joueur des Lions de la Téranga.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Sénégal va tenter de finir en tête de la poule C. Un nouveau défi pour les Lions de la Téranga qui pourraient le concrétiser mardi soir, lors de la troisième journées des phases de poule de la CAN 2023. Les champions d’Afrique en titre vont en effet affronter la Guinée au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une mission qui ne sera pas du tout une formalité pour les Sénégalais, surtout que l’adversaire en face vise également les trois points de la partie.

Heureusement, Aliou Cissé et son équipe peuvent compter sur Sadio Mané pour venir à bout du Syli National. Malgré son transfert en Arabie Saoudite, un championnat moins relevé, l’attaquant d’Al Nassr n’a visiblement rien perdu de ses talents. Son superbe but contre le Cameroun (3-1) vendredi dernier en est le parfait exemple. En tout cas, le sélectionneur sénégalais est fier du double Ballon d’Or africain et lui a d’ailleurs dressé des louanges ce lundi, en conférence de presse.

« Sadio Mané est notre meilleur joueur. Personne ne peut douter. Il a donné la passe du premier but contre la Gambie. Il a marqué contre le Cameroun. Il aime parfois se cacher et être discret dans la rencontre. Mais il sait descendre, faire le travail. Il peut décanter la situation à chaque match », a déclaré Aliou Cissé.

Premier joueur sénégalais à marquer dans quatre différentes éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (2017,2019,2021 et 2023), Sadio Mané ne va certainement pas s’arrêter à cette seule réalisation. Les Guinéens sont donc prévenus!