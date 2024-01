CAN 2023: Sadio Mané dévoile l’objectif du Sénégal

-Publicité-

Au micro de Canal+, Sadio Mané a dévoilé l’objectif du Sénégal pour la CAN 2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire, alors que les Lions de la Téranga lancent leur compétition ce lundi face à la Gambie.

Tenant du titre, le Sénégal lance sa Coupe d’Afrique des nations ce lundi. Les Lions de la Téranga affrontent la Gambie cet après-midi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match test pour les Sénégalais qui doivent éviter la défaite pour ne pas partir du mauvais pied mais surtout pour envoyer un message fort à la concurrence. C’est en tout cas l’objectif des hommes du sélectionneur Aliou Cissé qui rêvent de conserver leur titre.

Une ambition partagée par Sadio Mané, interrogé par Canal+ à la veille du match contre les Scorpions gambiens. «La CAN est pleine de surprise, on a failli être éliminé au premier tour (CAN 2021). Il faut être prêt sinon on peut dire « ciao » dès le premier tour. On a été finaliste en 2019 et on a gagné en 2022, vous savez comment seront les attentes. Ce qui est sûr, on ne va pas se voiler la face. L’objectif c’est de conserver le titre» a-t-il lâché. À noter qu’outre la Gambie, le Sénégal devra croiser le fer avec le Cameroun et la Guinée en phase de poules