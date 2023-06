CAN 2023 (Q): Zambie- Côte d’ivoire, Bénin-Sénégal, le programme de ce samedi 17 juin

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce samedi à travers les pelouses africaines, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Zambie-Côte et Afrique du Sud-Maroc sont notamment les gros chocs du jour.

Après la qualification de l’Egypte pour la phase finale de la CAN 2023, tombeur de la Guinée (2-1) mercredi, plusieurs autres sélections africaines peuvent emboiter le pas aux Pharaons ce samedi. Pas moins de 7 rencontres sont en effet au programme ce jour à travers les pelouses africaines, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires du tournoi continental.

En quête d’une qualification dans le groupe E, la Centrafrique affronte l’Angola dans un match délocalisé à Douala au Cameroun. Deuxièmes au classement, à une longueur du Ghana, les hommes de Raoul Savoy valideraient définitivement leur billet en cas de victoire contre les Palencas Negras. Un tel résultat profiterait également aux Black Stars qui décrocheraient leur ticket pour le voyage en Côte d’Ivoire, avant même leur match de dimanche à Madagascar.

Dans le groupe H, la configuration reste la même. La Côte d’Ivoire, qualifiée d’office en tant que pays-hôte et leader du classement, est en tête. La Zambie, deuxième, accueille les Éléphants de Jonathan Bamba et décrochera son billet si elle n’est pas battue. De leur côté, les Comores, qui n’ont plus leur destin entre leur main, affrontent le Lesotho. Pour atteindre la phase finale, ils devront remporter leur match et espérer une défaite de la Zambie.

Enfin, dans le groupe L, le Sénégal de Sadio Mané se rend sur le terrain d’un Bénin relancé après avoir récupéré deux points sur tapis vert. Les Guépards, emmenés par le vétéran Stéphane Sessègnon, joueront certainement leur destin lors de la dernière journée contre le Mozambique, mais ils ne refuseraient pas quelques points “bonus” en faisant trébucher le tenant du titre. Une journée pleine de suspense en perspective.

Le programme de samedi (heure en GMT+1)

14h, République centrafricaine-Angola, à Douala, Cameroun (Groupe E)

14h, Zambie-Côte d’Ivoire, à Ndola (Groupe H)

15h, Lesotho-Comores, à Johannesburg , Afrique du Sud (Groupe H)

16h, Guinée Equatoriale-Tunisie, à Malabo (Groupe J)

16h, Afrique du Sud-Maroc, à Johannesburg (Groupe K)

17h, Bostwana-Libye, à Francistown (Groupe J)

20h, Bénin-Sénégal, à Cotonou (Groupe L)

🔥🔥 7 matchs au programme ce samedi dans les éliminatoires de la #CAN2023 pic.twitter.com/kvRwVHLptF — Afrik-Foot (@afrikfoot) June 17, 2023

