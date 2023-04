CAN 2023 (Q): vers une modification du calendrier des éliminatoires?

Alors que les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2023 se dérouleront en juin et septembre, la CAF réfléchit à repousser les dates de ces matchs qualificatifs pour le tournoi africain.

La Confédération Africaine de Football (CAF) envisage une modification de son calendrier pour les 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. L’idée consiste à repousser la cinquième journée en septembre prochain, tandis que la sixième et dernière journée se déroulerait en octobre ou novembre prochain. Cette proposition est actuellement à l’étude, et sera suivie d’une décision si elle est approuvée par les associations sportives africaines.

Selon certaines Africa Foot United, la CAF aurait envoyé cette proposition à toutes les associations et attendrait leur retour. Toutefois, il semble probable que ce changement sera effectif en attendant une annonce officielle émanant de la CAF.

En ce qui concerne la fenêtre FIFA du mois de juin prochain, elle serait exclusivement réservée aux matches amicaux, plusieurs sélections du continent souhaitant disputer une série de rencontres amicales afin de se préparer pour les prochaines échéances. L’Algérie, par exemple, par le biais de son président de fédération, Djahid Zefizef, a annoncé l’organisation de plusieurs joutes amicales au cours des prochains mois.

Actuellement, 7 pays ont déjà validé leur qualification pour la CAN 2023. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de l’Algérie, du Maroc, de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso et de la Tunisie.