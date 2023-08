CAN 2023 (Q): un quatuor d’arbitres égyptiens pour le match Mozambique-Bénin

-Publicité-

Un quatuor d’arbitres égyptiens a été retenu pour arbitrer le match Mozambique/ Bénin en septembre prochain, comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

En quête du second billet du groupe L, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’ivoire, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, le Mozambique et le Bénin s’affronteront le 9 septembre prochain à Maputo. Un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires du tournoi continental.

Tenus en échec par le Sénégal (1-1) lors de la précédente journée, les Guépards doivent arracher la victoire face aux Mambas pour composter leur passeport pour le voyage en terre ivoirienne. Deuxième au classement après sa victoire logique contre le Rwanda (2-0) en juin dernier, la sélection mozambicaine n’a lui, besoin que d’un nul pour faire partie des appelés à cette messe africaine.

En attendant le dénouement de ce choc, la CAF a désigné les officiels qui dirigeront la rencontre. L’instance a fait appel à un quatuor d’arbitres égyptiens. Mohamed Adel Elsaid Hussien est l’arbitre central qui va diriger la partie. Sami Mohamed Abouzid Malhal et Yousser Wahid Youssef sont respectivement premier et deuxième assistants. Mahmoud Elbana est lui le quatrième arbitre de ce duel Mambas vs Guépards. Pour rappel, le match est prévu le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

