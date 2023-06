CAN 2023 (Q): un quatuor béninois au sifflet de Ethiopie-Malawi

-Publicité-

La CAF a dévoilé les identités des officiels qui vont diriger le match Ethiopie-Malawi, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN U23. Et l’instance africaine a fait appel à quatre arbitres béninois.

L’Ethiopie et le Malawi s’affrontent le 20 juin prochain au stade de Maputo, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. A la traine dans le groupe D, dominés par l’Egypte et la Guinée qui partagent les premières places, les Walya et les Flammes doivent arracher les trois points de la victoire pour continuer à espérer d’empocher leur ticket pour la phase finale en Côte d’ivoire.

Pour cette rencontre décisive entre les deux pays, la CAF a dévoilé les officiels qui dirigeront la partie. L’instance faîtière du foot africain a fait appel à Louis Houngnandandé comme arbitre central. Le sifflet béninois sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Éric U. Ayimavo et Narcisse Kouton, respectivement premier et deuxième arbitre assistant. Le quatrième arbitre est également un Béninois et a pour nom Tanislas Ahomlanto. Une bonne nouvelle pour l’arbitrage béninois qui prend de plus en plus du galon sur l’échiquier du foot africain.

