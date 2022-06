CAN 2023 (Q): un arbitre marocain aux commandes de Sénégal vs Bénin

Le Sénégal et le Bénin s’affrontent ce samedi 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade de Dakar dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. L’arbitre marocain Karim Sabri dirigera la rencontre.

Le Sénégal affronte le Bénin ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Un match comptant pour la première journée des phases de groupe des éliminatoires de la CAN 2023. Logés dans la poule L aux côtés notamment du Mozambique et du Rwanda qui se sont neutralisés (1-1) lors de leur entrée en lice, les deux formations visent la victoire pour prendre la tête de ce groupe.

Pour ce choc tant attendu entre les champions d’Afrique en titre et les quarts de finaliste de la CAN 2019, c’est l’arbitre Karim Sabri qui dirigera la rencontre. Le sifflet marocain officiera le match aux côtés de ses compatriotes Yahya Nouali (1er assistant) et Hamza Naciri (2è assistant). Le quatrième arbitre est également un marocain et a pour nom Jalel Jayed.

Le match Sénégal vs Bénin, c’est ce samedi 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade de Dakar à partir de 19 heures (GMT). Une rencontre décisive pour les deux sélections dont le vainqueur prendra la tête du groupe L devant le Rwanda et le Mozambique qui se sont séparés sur un score nul (1-1) jeudi dernier pour leur entrée en lice.