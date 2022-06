CAN 2023 (Q): un arbitre béninois au sifflet de Togo-Eswatini (photo)

La Confédération africaine de football (CAF) a décliné l’identité de l’arbitre qui va officier le match entre le Togo et l’Eswatini, comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et l’instance africaine a désigné le sifflet béninois Djindo Louis Houngnandande.

Absent de la dernière édition, le Togo démarre ce vendredi les phases de groupe des éliminatoires de la CAN 2023. Les Éperviers reçoivent l’Eswatini au stade de Kégué à partir de 17 heures (heure locale) pour le compte de la première journée des phases qualificatives. Logés dans un groupe B assez relevé, les poulains du sélectionneur national Paulo Duarte doivent arracher les trois points de la victoire avant les prochaines rencontres face aux gros morceaux de cette poule que sont le Burkina Faso et le Cap Vert.

Pour cette rencontre décisive pour les deux formations, c’est l’arbitre Djindo Louis Houngnandande qui sera aux commandes. Le sifflet béninois va officier la rencontre aux côtés de ses compatriotes Gbemassiandan Narcisse Kouton (1er assistant) et Eric Ayimavo (2è assistant). Le quatrième arbitre est également un Béninois et a pour nom Adissa Abdul Raphiou Ligali. Le rôle du commissaire au match est attribué au Burkinabé Joseph Zangreyanogho.

L’arbitre béninois Djindo Louis Houngnandande

A noter que d’autres rencontres sont également prévues au cours de cette journée du vendredi. On suivra notamment le choc Côte d’Ivoire vs Zambie au stade de Yamoussoukro. Une rencontre plutôt décisive pour les Chipolopolos qui visent la tête de la poule H. L’autre affiche qui mérite également le détour est le face à face entre le Burkina Faso et le Cap Vert. Les Étalons tenteront d’assurer leur statut de favoris face au Requins Bleus, quart de finalistes de la CAN 2019.