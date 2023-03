CAN 2023 (Q)/Togo vs Burkina Faso: la liste de Paulo Duarte avec Ouattara

Le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte, a dévoilé sa liste de 26 joueurs, retenus pour la double confrontation face au Burkina Faso, à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Dernier de la poule B, le Togo joue en fin mars prochain deux rencontres décisives dans la course à la qualification de la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Les Éperviers affrontent le Burkina Faso, lors de la troisième et quatrième journée des éliminatoires.

Les Togolais se déplaceront chez les Étalons dans un match délocalisé au Maroc, le 24 mars, avant de recevoir leurs adversaires quatre jours plus tard, au stade de Kégué.

Pour cette double échéance, le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte, a fait appel à un groupe de 26 joueurs. Dans cette liste, on note la présence de Roger Aholou qui fait son retour en sélection. De nouvelles têtes intègrent également l’effectif togolais, à l’instar de Agbagno Evra de l’As OTR ou encore Ouattara Moutalabou.

La liste du Togo face au Burkina Faso:

Gardiens

Ouro Gneni Wassiou, Steven Folly Messah Barcola Malcolm

Défenseurs

Djené Dakonam, Loïc Bessilé, Kennedy Boateng, Emmanuel Hackman, Roland Amouzou, Klousseh Agbozo.

Milieux

Roger Aholou, Samsondin Ouro, Alaixys Romao, Gnama Akaté, Karim Dermane, Samuel Asamoah.

Attaquants

Thibault Klidje, Ouro Agoro Ismaïl, Denkey Kévin, Laba Kodjo Fodoh, Ihlas Bebou, Richard Nane, Agbagno Evra, Harissou Ouro Bodi, Ouattara Moutalabou, David Henen.