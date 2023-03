CAN 2023 (Q)-Togo: « On a pas peur du Burkina Faso », Ouro-Gneni Wassirou

Le gardien de but du Togo s’est prononcé sur la double confrontation des Éperviers face au Burkina Faso, en éliminatoires de la CAN 2023. Et Ouro-Gneni Wassirou a assuré que les siens vont tout faire pour prendre les six points de cette double manche.

A l’instar des autres pays du continent, le Togo livre également en cette trêve internationale de mars deux rencontres, décisives. Les Éperviers affrontent le Burkina Faso, les 24 et 28 mars, comptant pour les troisième et quatrième journées des phases qualificatives.

Derniers de leur poule avec un seul point, les poulains du sélectionneur Paulo Duarte n’ont d’autres choix que de remporter la victoire contre les Étalons pour continuer à espérer arracher leur ticket pour la phase finale. Une mission périlleuse pour les Togolais qui vont se frotter à une équipe qui reste sur deux victoires en autant de sorties.

Pas de quoi effrayer cependant Ouro-Gneni Wassirou qui affiche une sérénité diabolique, à quelques jours du choc contre l’ogre burkinabé. Le gardien de but des Éperviers assure que les siens sont déterminés à prendre les six points de cette double confrontation.

‹‹ L’objectif reste toujours le même. La qualification ou rien donc on est motivé, conscient. On va se donner à 100%. Je me dis qu’un match de football sur 90 minutes donc on n’a pas peur du Burkina-Faso. Bien sûr que c’est une grande nation mais on n’a pas peur d’eux. On a joué contre des grands pays comme le Sénégal. Je pense que ce n’est pas le BurkinaFaso qui va nous faire peur », a déclaré Ouro-Gneni Wassiou dans des propos relayés par Togofoot.

Vivement donc la rencontre! A noter que le match aller, c’est ce vendredi 24 Mars à Marrakech et le retour mardi 28 mars.