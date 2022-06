CAN 2023 (Q): Sessegnon et Farnolle alignés ce soir? Moussa Latoundji sort du silence

Le sélectionneur national Moussa Latoundji était vendredi en conférence de presse à Dakar, la veille du match Sénégal vs Bénin en éliminatoire de la CAN 2023. Et le technicien béninois a précisé le rôle de Stéphane Sessegnon et Fabien Farnolle à ce grand rendez-vous.

Le Bénin lance ce samedi sa campagne des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. Les Écureuils défient ce soir (19h GMT) le Sénégal au stade Abdoulaye Wade pour le compte de la première journée. Une rencontre décisive pour l’équipe béninoise qui prendra en cas de victoire la tête du groupe L devant le Mozambique et le Rwanda qui se sont neutralisés (1-1), jeudi pour leur entrée en lice.

26 joueurs ont été convoqués pour cette expédition en terre sénégalaise. Les cadres habituels tels que Jodel Dossou, Cebio Soukou ou encore Steve Mounié sont retenus tout comme les neo internationaux Ange Josué Chibozo et Tosin Aiyegun. Le groupe qui a effectué plusieurs séances d’entrainement à Cotonou à rallié Dakar dans la nuit du jeudi mais avec des invités surprises.

En effet, Fabien Farnolle et Stéphane Sessegnon ont rejoint le groupe en terre sénégalaise. Pourtant ex-international pour le premier et sans compétition en jambe depuis des mois pour le second, les deux béninois sont attendus ce soir au stade Abdoulaye Wade selon la presse béninoise qui voie même l’ancien capitaine de l’équipe nationale, qui s’est engagé mercredi 1er juin 2022 en faveur de Göçmenköy, club chypriote de Super League, être aligné ce soir avec les Écureuils.

Des accompagnateurs

Des rumeurs balayés par le sélectionneur national Moussa Latoundji qui a mis fin à la polémique. En conférence de presse à Dakar vendredi, le coach béninois a précisé le rôle de ses deux compatriotes à ce rendez-vous. Et l’entraîneur de 43 ans a assuré que les deux joueurs seront avec le staff en tant qu’accompagnateur comme c’est déjà le cas lors de la trêve internationale de mars à Antalya en Turquie.

« Par rapport à Farnolle et Sessegnon, il y a Farnolle qui est là et Sessegnon sera aussi là. Et, donc je vous le dis, ils ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour supporter l’équipe…. Pour le tournoi, moi, je l’ai déjà oublié et vous me l’avez rappelé. Vous m’avez rappelé quelque chose de très bien. Pour le tournoi, ça s’est bien passé…Mais je pense que beaucoup de choses ont évolué depuis dans l’équipe et que c’est demain qu’on peut voir cela », a déclaré Moussa Latoundji à la presse sénégalaise.

Le match Sénégal vs Bénin, c’est ce samedi 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade de Dakar à partir de 19 heures (GMT). Une rencontre décisive pour les deux sélections dont le vainqueur prendra la tête du groupe L devant le Rwanda et le Mozambique qui se sont séparés sur un score nul (1-1) jeudi dernier pour leur entrée en lice.