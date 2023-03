CAN 2023 (Q)/Sénégal: Aliou Cissé se méfie du Mozambique

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, dit craindre les Mambas, deuxièmes du groupe L avec quatre points, alors que les Lions de la Téranga affrontent le Mozambique ce vendredi, en 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Leader du groupe L, le Sénégal affronte le Mozambique vendredi prochain, au stade Abdoulaye Wade à Dakar. Un match comptant pour la troisième journée des phases qualificatives. Victorieux du Bénin (3-1) et du Rwanda (1-0), les Lions de la Téranga se rapprocheraient de la qualification en cas de bon résultat face aux Mambas. Une mission pas impossible pour les champions d’Afrique en titre qui viendront avec leur impressionnant contingent, avec à sa tête la star du Bayern Munich, Sadio Mané.

En conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé a évoqué cette rencontre non moins importante face à la sélection mozambicaine. Et le coach sénégalais a prévenu ses joueurs contre une équipe qui reste le grand concurrent des siens dans la course à la qualification.

« On a une troisième et quatrième journée très importante et il ne faut pas oublier aussi que nos deux dernières journées se joueront à l’extérieur que ce soit contre le Rwanda et contre le Bénin. Donc gagner les deux prochains matchs peut nous aider surtout que c’est contre une équipe qui est notre challenger avec 4 points, qui est difficile à manœuvrer et qui a en son sein des joueurs intéressants. Mais je crois qu’on les a très bien supervisés. On est en train de mettre en place un plan pour les contrarier et empocher les trois points », a-t-il fait savoir. Pour rappel, le match Sénégal-Mozambique est prévu au 24 mars 2023 au stade Abdoulaye Wade, à partir de 20 heures (GMT+1).