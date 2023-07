CAN 2023 (Q): sanctionnée par la CAF, la Mauritanie contre-attaque

-Publicité-

Dans un communiqué signé de sa Fédération de football, la Mauritanie a contesté la décision de la CAF qui a sanctionné les Mourabitounes de deux défaites sur tapis vert pour violation de ses règlements. Les autorités ont annoncé faire appel de ce verdict de l’instance panafricaine.

La CAF a rendu mardi son verdict dans le recours déposé par la RDC contre la Mauritanie pour dénoncer l’inéligibilité de l’arrière gauche Khadim Diaw (25 ans), né au Sénégal et aligné par les Mourabitounes lors des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023. Et l’instance panafricaine a donné raison aux Léopards, sanctionnant ainsi la sélection mauritanienne qui perd ces deux matchs sur tapis vert, en plus d’une amende de 10 000 dollars (près de 9 000 euros).

La Mauritanie charge le Jury de la CAF

Une sanction contestée par la Fédération mauritanienne de football à travers un communiqué ce mercredi sur la page Facebook de l’instance nationale. Tout en fustigeant ce verdict de la CAF, la FFRIM s’étonne de ce qu’elle a été condamnée pour un dossier déjà vidé par la FIFA qui a levé tout doute sur l’éligibilité de son joueur.

« La FFRIM marque toutefois sa totale incompréhension, non seulement au regard de la forme de la dénonciation présentée par la partie congolaise, mais surtout, compte tenu de la décision rendue par la FIFA – qui constitue la plus haute autorité dans le monde du football – levant tout équivoque sur la question en prouvant les origines mauritaniennes du joueur concerné et son éligibilité pour représenter la sélection nationale de Mauritanie. Ce qui démontre, par ailleurs, la bonne foi de la FFRIM en convoquant le joueur conformément aux lois et procédures en vigueur », lit-on dans le communiqué.

Tout en rassurant ses joueurs et le peuple mauritanien, la FFRIM a assuré qu’elle usera de tous les moyens légaux pour faire annuler la décision du jury disciplinaire de la CAF. « Au vu de cette position étayée par des preuves tangibles, la FFRIM tient à assurer au public mauritanien qu’elle usera de tous les voies et moyens légaux pour défendre ses droits devant les juridictions compétentes, tout en affirmant sa totale confiance de récupérer le point perdu et sa place de leader du groupe I », conclut la note officielle.

La FFRIM dispose d’un délai de trois jours à compter de la communication de la décision du Jury Disciplinaire pour faire appel de cette décision. En attendant, les Mourabitounes sont eux, relégués à la deuxième place du groupe I, à deux longueurs de la RDC, à une journée de la fin des phases qualificatives.

