CAN 2023 (Q): Rwanda, Mozambique, Egypte, Tunisie, le programme du jeudi

Découvrez le programme de la journée du jeudi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Mozambique-Rwanda et Egypte-Guinée sont notamment les affiches à l’honneur.

Lancés ce mercredi avec notamment la victoire précieuse de l’Angola face à la Centrafrique (2-1) ou le petit exploit de la Libye contre le Botswana (1-0), la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent ce jeudi 2 juin avec quatre rencontres au programme.

Finaliste malheureux de la dernière CAN au Cameroun, l’Egypte lance sa campagne par la réception de la Guinée. Un duel qui s’annonce indécis entre des Pharaons qui restent sur une défaite cuisante face au Sénégal en barrage de la coupe du monde 2022, et le Syli national surpris par la Gambie en huitième de finale de la CAN 2022.

Adversaires des Écureuils du bénin dans le groupe L, le Rwanda et le Mozambique ouvrent également le bal avec une rencontre prévue à 16 heures (GMT) à Soccer City stadium en Afrique du Sud. Une victoire placerait le vainqueur dans de bonne disposition avant la deuxième journée contre le Bénin ou le Sénégal.

Dans les autres rencontres de cette journée du jeudi, l’Éthiopie tentera d’en découdre avec le Malawi, alors que la Tunisie essaiera d’arracher ses trois premiers points contre la Guinée Equatoriale.

Le programme du jeudi 2 juin 2022

Malawi vs Éthiopie (17h)

Mozambique vs Rwanda (17h)

Tunisie vs Guinée équatoriale (20h)

Égypte vs Guinée (20h)