CAN 2023 (Q)-RDC: la CAF confirme la sanction de Cédric Bakambu

-Publicité-

La CAF a donné son verdict concernant le recours déposé par la RDC pour faire annuler le carton rouge infligé à son attaquant Cédric Bakambu, lors du match contre la Mauritanie en éliminatoire de la CAN 2023. Et l’instance a confirmé la sanction du Congolais.

C’est une très mauvaise nouvelle pour la RDC. La sélection congolaise ne pourra pas compter sur les services de son attaquant Cédric Bakambu pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Gabon. La CAF vient de statuer sur la sanction infligée à l’avant-centre de l’Olympiakos lors de la rencontre face à la Mauritanie (1-1) en quatrième journée des phases qualificatives du tournoi.

Buteur lors de ce match, le joueur de 32 ans avait écopé un carton rouge pour une faute litigieuse sur le gardien des Mourabitounes. Une sanction dénoncée par la Fédération congolaise (Fecofa) qui avait déposé un recours auprès de l’instance faîtière du foot sur le continent.

- Publicité-

Selon Jenovic Mbowa, journaliste de la radio Top Congo FM, « la commission des arbitres de la CAF a estimé que les décisions de l’arbitre sont sans appel » et a décidé de maintenir le carton rouge de Bakambu. Une décision qui ne devrait pas plaire à la Fédération congolaise de football (FECOFA) et qui peut sembler très étonnante tant le carton rouge reçu par l’international congolais semble injustifié. Surtout que l’arbitre tunisien, Sadok Selmi, avait été écarté des prochains matchs de Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la CAF en raison de sa prestation ce jour-là. Pour rappel, la RDC est dernière de son groupe, à deux points du Soudan, deuxième et trois points du leader gabonais.

#Exclusif



Le carton rouge de @Bakambu17 maintenu par la @CAF_Online dans les élim de la #CAN. Selon mes sources, la @fecofa_cd a respecté la forme mais dans le fond, la commission des arbitres de la @CAF a estimé que les décisions de l’arbitre sont sans appels @afrikfoot pic.twitter.com/qG5RDnDX4V — Jenovic mbowa (@jenovicmbowa1) April 26, 2023

Articles similaires