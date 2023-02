CAN 2023 (Q)-RDC: Desabre dévoile une pré-liste de 42 joueurs

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a publié une liste élargie à 42 joueurs pour la double confrontation face à la Mauritanie, comptant pour la 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

La RDC affûte déjà ses armes pour les prochaines rencontres éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Les Léopards affrontent la Mauritanie en double confrontation, comptant pour les troisième et quatrième journée. Et pour l’occasion, le sélectionneur national Sébastien Desabre a dévoilé une liste élargie à 42 joueurs, évoluant essentiellement en Afrique et en Europe.

Cette liste a été rendue publique ce mardi 28 février à travers le site de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA). Parmi les joueurs retenus, on peut noter quelques noms qui pourront signer leur première sélection en équipe nationale. Il s’agit entre-autres d’Esdras Kabamba, Grady Diangana ou William Balikwisha.

A noter que la RDC recevra la Mauritanie le 24 mars prochain avant de se déplacer chez son adversaire, quatre jours plus tard. Les Léopards sont derniers de la poule I avec zéro points, battus par le Gabon (0-1) et le Soudan (1-2).

La liste des 42 pré – sélectionnés

Gardiens : Siadi; Kabamba; Kiassumbwa ; Mpasi; Lomboto

Défenseurs : Mukoko; Kalulu; Ikoko ; Mbakata ; Masuaku ; Kayembe ; Nsimba ; Zola; Mbemba ; Inonga ; Ikoyo; Bope, Ouaneh.

Milieux : Tshibola ; Kayembe ; Mpanzu ; Bastien ; Muyumba ; Michée ; Kinsombi ; Okita ; Elia ; Lilepo ; Bongonda ; Lusamba ; Moutoussamy ; Balikwisha ; Diangana; Akolo.

Attaquants : Bakambu ; Mayele ; Laura ; Muleka ; Katompa ; Kakuta ; Kalulu ; Wissa