CAN 2023 (Q): qualifiés, éliminés, en ballottages, le point complet après la 4è journée

La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 s’est achevée mercredi avec la rencontre entre le Rwanda et le Bénin, soldée par un score de parité (1-1). Voici ce qu’il faut retenir à l’issue de cette journée.

A deux journées de la fin, plusieurs pays ont déjà validé leur billet pour la phase finale de la CAN 2023. En dehors de la Côte d’Ivoire pays organisateur, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, l’Algérie, la Tunisie et l’Afrique du Sud sont qualifiés pour la compétition prévue en janvier 2024.

Logés dans le groupe K à trois équipes après la suspension du Zimbabwe, les Lions de l’Atlas ont profité des résultats de l’opposition entre l’Afrique du Sud et le Liberia pour se qualifier. Cette poule est d’ ailleurs le seul à avoir désigné les deux équipes qualifiées, puisque les Sud-Africains ont également obtenu leur billet après leur victoire mardi (2-1) contre les Libériens.

En ballottages

Certaines nations ont amélioré leur position dans la course à la qualification, comme c’est le cas notamment du Nigéria. Surpris à domicile lors de la troisième journée, les Super Eagles ont pris leur revanche lors de la quatrième journée et dominent désormais le groupe A.

Dans le groupe D, l’Égypte et la Guinée ont le même nombre de points (9). En battant le Gabon (1-0), le Soudan a relancé la course à la qualification dans le groupe I où tout reste très ouvert. Tous les pays (Gabon 7 pts, Soudan 6 pts, Mauritanie 5 pts, RDC 4 pts) ont des chances de se qualifier lors des deux dernières journées.

Les surprises

Parmi les surprises de cette journée, on note l’exploit de la Namibie qui a puni les Lions Indomptables (2-1). Le Cameroun était proche d’une qualification, mais va devoir patienter après cette contre-performance.

Battue (2-0) par le Mali lors de la troisième journée, la Gambie a pris sa revanche. Les poulains de Tom Saintfiet ont battu les Aigles 1-0 et se sont relancés dans la course à la qualification. Dans le groupe B, c’est également sur le même score étriqué que le Cap-Vert s’est imposé sur l’Eswatini. Une victoire précieuse dans la lutte à trois pour la deuxième place qualificative de ce groupe.

Contraint au nul (1-1) par le Burkina Faso, le Togo est dernier de sa poule et hypothèque ses chances de qualification. Fortune identique pour son voisin, le Bénin, toujours dernier de sa poule.

Les éliminés

Madagascar a vu ses rêves de participation à la CAN 2023 s’envoler. C’est une nouvelle désillusion pour les Baréa qui étaient déjà absents à la CAN 2022 après avoir atteint les quarts de finale en 2019 pour leur première et unique participation à une CAN.

Le Botswana n’ira également pas à la CAN. Les Zèbres n’ont obtenu qu’un seul point en quatre journées dans la poule J. Même situation pour le Lesotho, dernier du groupe H. Sao-Tome-et-Principe devra patienter avant de se qualifier pour la première fois à une Coupe d’Afrique des Nations. En janvier 2024, ils suivront la compétition à la télé.

Le point complet après la 4è journée:

Les pays éliminés: Botswana, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia

Les pays qualifiés après 4 journées :Maroc, Algérie, Sénégal, Tunisie, Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire (Pays organisateur)

Résultats de la 4è journée des éliminatoires CAN 2023

Lesotho 0-2 Zambie (Groupe H)

São Tomé 0-2 Sierra Leone (Groupe A)

République centrafricaine 2-0 Madagascar (Groupe E)

Soudan du Sud 0-1 Congo (Groupe G)

Niger 0-1 Algérie (Groupe F)

Angola 1-1 Ghana (Groupe E)

Guinée-Bissau 0-1 Nigeria (Groupe A)

Éthiopie 2-3 Guinée (Groupe D)

Soudan 1-0 Gabon (Groupe I)

Namibie 2-1 Cameroun (Groupe C)

Malawi 0-4 Égypte (Groupe D)

Eswatini 0-1 Cap-Vert (Groupe B)

Botswana 2-3 Guinée équatoriale (Groupe J)

Mozambique 0-1 Sénégal (Groupe L)

Tanzanie 0-1 Ouganda (Groupe F)

Liberia 1-2 Afrique du Sud (Groupe K)

Gambie 1-0 Mali (Groupe G)

Togo 1-1 Burkina Faso (Groupe B)

Comores 0-2 Côte d’Ivoire (Groupe H)

Libye 0-1 Tunisie (Groupe J)

Mauritanie 1-1 RD Congo (Groupe I)

Rwanda 1-1 Bénin (Groupe L)

Classement des groupes après la 4è journée

Groupe A

1- Nigéria 9 pts

2- Guinée-Bissau 7 pts

3- Sierra Léone 5 pts

4- Sao Tomé et Principes 1 pt

Groupe B

1- Burkina Faso 10 pts

2- Cap-Vert 7 pts

3- Eswatini 2 pts

4- Togo 2 pts

Groupe C

1- Namibie 5 pts

2- Cameroun 4 pts

3- Burundi 1 pt

4- Kenya 0 pt

Groupe D

1- Egypte 9 pts

2- Guinée 9 pts

3- Malawi 3 pts

4- Ethiopie 3 pts

Groupe E

1- Ghana 8 pts

2- Rép. Centrafricaine 7 pts

3- Angola 5 pts

4- Madagascar 1 pt

Groupe F

1- Algérie 12 pts

2- Tanzanie 4 pts

3- Ouganda 4 pts

4- Niger 2 pts

Groupe G

1- Mali 9 pts

2- Congo 6 pts

3- Gambie 6 pts

4- Soudan du Sud 3 pts

Groupe H

1- Côte d’Ivoire 10 pts

2- Zambie 9 pts

3- Comores 3 pts

4- Lesotho 1 pt

Groupe I

1- Gabon 7 pts

2- Soudan 6 pts

3- Mauritanie 5 pts

4- RDC 4 pts

Groupe J

1- Tunisie 10 pts

2- Guinée Equatoriale 9 pts

3- Libye 3 pts

4- Botswana 1 pt

Groupe K

1- Maroc 6 pts

2- Afrique du Sud 4 pts

3- Libéria 1 pt

4- Zimbabwe 0 pt

Groupe L

1- Sénégal 12 pts

2- Mozambique 4 pts

3- Rwanda 3 pts

4- Bénin 2 pts