CAN 2023 (Q): plainte déposée contre le Rwanda, le Bénin vainqueur sur tapis vert?

Le Bénin a officiellement déposé un recours auprès de la CAF pour irrégularité dans les rangs Rwandais, alors que les Guépards ont été contraints au match nul par les Amavubi (1-1) ce mercredi à Kigali, à l’occasion de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le Bénin a signé ce mercredi un nouveau match nul contre le Rwanda. Face aux Amavubi cet après-midi dans un match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les Guépards ont fini la partie sur le score de 1-1. Menant en seconde période sur une belle réalisation de Jodel Dossou, les visiteurs ont été rattrapés à l’heure de jeu sur un but signé Thierry Mansi, aidé par une sortie hasardeuse de Saturnin Allagbé.

Une nouvelle contre performance des Béninois qui voient s’amenuiser d’avantage leur chance de qualification pour la phase finale. Mais apparemment, les Guépards pourraient finalement remporter ce match…sur tapis vert. C’est en tout cas ce que laisse croire la plainte déposée par le camp béninois auprès de la CAF contre les Rwandais.

En effet, en conférence de presse d’après-match, le sélectionneur national, Gernot Rohr, a expliqué que les Guêpes ont aligné un joueur qui était suspendu pour ce match pour accumulation de carton jaune. Il s’agit du milieu de terrain de Rayon Sports, Kevin Muhire, qui a disputé l’intégralité de la rencontre. Une lourde faute dont la sanction est la défaite sur tapis vert pour l’équipe fautive.

«Le numéro 11 Kevin Muhire a reçu un carton jaune au match aller, à la 68e minute. Ce même joueur a reçu contre le Sénégal (lors de la 2e journée, ndlr) un carton jaune, à la 74e minute», a ainsi expliqué le sélectionneur Gernot Rohr aux journalistes en indiquant que sa Fédération a déposé un recours. «La CAF nous a déjà fait souffrir beaucoup avant ce match avec les ‘va-et-vient’. Et là, on a constaté qu’elle n’avait pas suspendu un joueur qui avait deux cartons jaunes. Nous l’avons signalé au commissaire de match. La justice sportive demande que ce soit sanctionné. Et vous connaissez les sanctions.»

S’ils obtiennent gain de cause, les Béninois reviendraient à la deuxième place avec 4 points, à hauteur du Mozambique, et céderaient la dernière place du groupe aux Rwandais. La décision de la CAF est vivement attendue…..par les deux camps.

Kevin Muhire a écopé d'1carton jaune contre le Sénégal. Il en a pris également 1 contre le Bénin. Il ne devrait pas jouer ce 29 mars à Kigali. Le Rwanda devrait perdre ce match. La décision de la CAF est attendue.Voici la vidéo #Rwanda#Bénin#Wasexo. pic.twitter.com/gXpX5tbyRS — Hugues Zinsou Zounon (@HuguesZounon) March 29, 2023