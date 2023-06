CAN 2023 (Q): « On ne va pas les prendre à la légère », Kalidou Koulibaly aux Béninois

-Publicité-

Face à la presse ce mardi, Kalidou Koulibaly a évoqué le match des siens face au Bénin, samedi prochain, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le défenseur sénégalais a indiqué que l’objectif est de gagner pour soigner leurs statistiques au classement FIFA.

Le Sénégal affronte le Bénin, samedi prochain, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Déjà qualifiés, les Lions de la Téranga, en tête du groupe L avec 12 points, sont assurés de finir premiers à l’issue de ces phases qualificatives. Les poulains d’Aliou Cissé pourrait donc lâcher du lest dans cette confrontation face aux Guépards, en quête de victoire pour se rapprocher de la qualification.

Invité à se prononcer sur cette éventualité après la sixième séance d’entrainement des Sénégalais, mardi, à Dakar, Kalidou Koulibaly ne pense en aucun cas, même pas en rêve. Face aux journalistes, le capitaine des Lions de la Téranga a affirmé que les siens sont déterminés à prendre les trois points de la victoire face aux Guépards.

- Publicité-

« On est arrivé tôt et on a réussi à faire de très bons entraînements. On est une des nations qui ont repris le plutôt, ce qui nous a permis de bien travailler et de bien préparer ce match à Cotonou. On sait qu’on est déjà qualifié, mais on a à cœur de bien faire. Il faut aller là-bas pour gagner ce match. On a énormément de joueurs de talent. Donc on aura la possibilité de voir tout le monde jouer. C’est le plus important », a déclaré Kalidou Koulibaly.

Reprendre la première place au classement FIFA

Alors que le Sénégal a également une rencontre à disputer face au Brésil, le 20 juin prochain en amical, à Lisbonne au Portugal, le défenseur central de Chelsea assure que l’objectif des vainqueurs de la CAN 2022 au cours de cette trêve internationale est de réaliser un sans faute pour reprendre leur première place au classement FIFA (ou tout au moins se rapprocher ), actuellement détenue par le Maroc. D’où l’obligation de faire un bon résultat face aux poulains de Gernot Rorh.

« Le match contre le Bénin est important pour nous. C’est une équipe très dangereuse avec de bons joueurs et un grand entraîneur. On l’a vu au match aller au Sénégal, même si on a réussi à gagner ce match, c’était très compliqué. On ne va pas les prendre à la légère. Ils sont dos au mur et doivent absolument gagner, mais on a une première place au classement FIFA Afrique à reprendre, parce que le Maroc est devant nous maintenant. Ça nous ramène des défis. C’est pour ça qu’on joue au foot. On va tout faire pour gagner ce match et remonter au classement FIFA », affirme Kalidou Koulibaly avec détermination.

- Publicité-

Les Guépards du Bénin savent donc à quoi s’attendre le 17 juin prochain à Cotonou. Pour rappel, la bande à Steve Mounié occupe actuellement la 2e place de la poule L avec 4 points et courent derrière la qualification. Ces derniers devront absolument gagner contre les Lions de la Teranga. Ceci pour se relancer et mieux espérer.

Articles similaires