CAN 2023 (Q): « On n’a pas peur du Ghana », le sélectionneur de la Centrafrique confiant

L’entraîneur de la République centrafricaine, Raoul Savoy, se prépare à une bataille difficile alors que son équipe affrontera le Ghana jeudi prochain, en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Tout en reconnaissant le défi, il a souligné que les siens ne craignent cependant pas les quadruples champions d’Afrique.

Savoy a exprimé sa confiance alors que son équipe arrivait au Ghana pour le match incontournable prévu jeudi à Kumasi. Alors que le Ghana, leader du groupe, n’a besoin que d’un seul point pour se qualifier, la République centrafricaine doit s’assurer d’une victoire.

Cette tâche est d’autant plus ardue qu’ils affronteront non seulement un adversaire redoutable, mais également un public passionné au stade Baba Yara. Les Black Stars maintiennent un record d’invincibilité à Kumasi depuis plus de deux décennies, ce qui en fait de grands favoris pour la compétition de jeudi, même s’ils manqueront les services du milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey.

Non. Nous n’avons pas peur du Ghana mais nous devons respecter tous les joueurs, ce pays, le Ghana et bien sûr les Black Stars. Ce n’est pas une question de peur mais une question de respect », a déclaré Savoy en conférence de presse, assurant que les siens vont tout faire pour arracher les trois points de la victoire.

Dans la course aux qualifications, les Black Stars sont en tête du groupe avec neuf points, suivis de près par l’Angola avec huit points et la République Centrafricaine avec sept points.

Madagascar, avec deux points, occupe la dernière place. Les deux meilleures équipes à l’issue du tour final obtiendront leur qualification pour le tournoi en Côte d’Ivoire l’année prochaine, ce qui en fera un match crucial pour le Ghana, l’Angola et la République centrafricaine.

