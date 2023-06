CAN 2023 (Q): «Nous ferons tout ce qu’il faut pour gagner des points», coach de Sao Tomé et Principe

-Publicité-

Le sélectionneur national de Sao Tomé et Principe s’est prononcé sur le match face à la Guinée-Bissau ce mercredi, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et Adriano Eusebio a assuré que les siens feront ce qui est en leur pouvoir pour remporter cette partie pour l’honneur.

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 est à l’honneur ce mercredi avec un match entre la Guinée-Bissau et Sao Tomé et Principe. Une rencontre prévue cet après-midi au Bissau, à partir de 17 heures (GMT+1). Derniers de leur poule avec un seul point au compteur, les Verde-Amarelos sont déjà éliminés de ces phases qualificatives. Mais le sélectionneur Adriano Eusebio ne compte pas se muer en donneur de points pour les deux prochaines sorties des siens.

En conférence de presse avant la confrontation face aux Djurtus, le technicien santoméen a assuré que ses poulains se battront pour l’honneur. « La Guinée Bissau a des joueurs de haut niveau, ce sera un match très intense dans lequel nous devrons jouer avec beaucoup de concentration malgré notre élimination. Nous ferons tout ce qu’il faut pour gagner des points», a déclaré le coach de 57 ans.

De son côté, la Guinée-Bissau se rapprochera de la qualification pour une quatrième Coupe d’Afrique des Nations consécutive en cas de victoire face à son adversaire du jour. Après leur victoire 5-1 à l’aller, les Djurtus pourraient valider leur billet pour la phase finale en cas de victoire, combiné à une défaite ou un match nul de la Sierra Leone dimanche contre le Nigeria.

