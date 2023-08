CAN 2023 (Q): «Nous allons gagner le match», le sélectionneur du Mozambique prévient le Bénin

Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Conde, a déclaré lundi en conférence de presse que son équipe est déterminée à prendre les trois points de la victoire face à la sélection béninoise, alors que les deux équipes s’affronteront en septembre prochain, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

C’est la rencontre de la dernière chance pour les deux pays. Le Mozambique et le Bénin s’affronteront en septembre prochain à Maputo. Un match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, dont la phase finale aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire.

Deuxièmes du groupe L après leur victoire face au Rwanda (2-0) , les Mambas n’ont besoin que d’un nul face aux Guépards pour composter leur ticket pour la phase finale de la compétition. Une mission pas impossible pour les locaux qui se sont déjà offert le scalp des Béninois à Cotonou (1-0) lors de la deuxième journée.

- Publicité-

« Gagner le match…..avec humilité »

En conférence de presse lundi pour dévoiler sa liste des joueurs retenus pour ce duel fratricide, le sélectionneur national du Mozambique, Chiquinho Conde, a évoqué l’objectif des siens pour cette rencontre. Et le technicien de 57 ans a assuré que ses hommes ne se contenteront pas seulement de conserver leur maigre avantage dans le groupe L.

« C’est un match extrêmement délicat et nous devons calmer nos esprits et abaisser notre grand adversaire, qui est l’anxiété. L’agitation est grande, mais nous avons besoin d’être calme, même si on joue à domicile. L’idée est d’être dominant à tout moment, d’affronter le jeu naturellement et de s’amuser sans penser seulement et exclusivement au résultat», a confié le coach des Mambas, dans des propos traduits du portugais par 24H football.

« Nous allons gagner le match, avec humilité et sans mépriser l’adversaire. Nous avons un mélange de joueurs expérimentés et de nouveaux joueurs, ce qui donne nous un bon mélange», a-t-il ajouté. Contrairement au groupe qui a battu les Guépards en juin dernier, cette nouvelle liste de Chiquinho Conde connait quelques changements, avec les arrivées de Ricardo Guimarães et Jonathan Muiomo, pour renforcer l’équipe, indique-t-on.

- Publicité-

« Etre présents dès la première minute »

Agé de 27 ans, le premier est un milieu de terrain évoluant avec le GD Chaves en première division portugaise. Quant au second, il est un milieu de terrain de 24 ans qui joue en quatrième division allemande avec le CZ Jena. Deux cadres manquent cependant à l’appel. Il s’agit de Reinildo Mandava et Zainadine Junior.

Une nouvelle configuration qui ne modifiera en rien le système de jeu des Mambas, a assuré le tacticien mozambicain. « Malgré l’intégration de nouveaux éléments, nous garderons l’idée et le système de jeu, en essayant d’être pressants dès la première minute et en ajustant le système tactique en fonction du adversaire», a expliqué le sélectionneur Conde.

«Les conditions sont réunies pour que nous puissions apporter de la joie aux gens avec succès et brio», a-t-il conclu. Pour rappel, le match est prévu le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT.

Articles similaires