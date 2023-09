CAN 2023 (Q): Nigéria, Togo, Congo, le programme de ce dimanche

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations se poursuit ce dimanche 10 septembre, avec trois rencontres au programme. Une journée décisive qui réserve son lot de surprises et de moments forts.

Leader du groupe A avec 12 points, le Nigéria affronte Sao Tomé-et-Principe ce dimanche à Uyo pour sa sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match sans enjeu pour les Super Eagles déjà qualifiés, qui reçoivent la lanterne rouge de la poule avec seulement 1 point et déjà éliminée.

Cette rencontre pourrait être l’occasion de voir les talentueux Victor Boniface et Gift Orban faire leurs débuts internationaux. Victor Osimhen, récemment nommé pour la première fois au Ballon d’Or, tentera également de briller contre une sélection qu’il avait écrasée à l’aller sur un score de 10-0. Les fans espèrent assister à un beau spectacle et à une démonstration de la forme actuelle du Nigeria à l’approche de la phase finale de la CAN.

Pendant ce temps, pour le Togo et le Cap-Vert, cette dernière journée n’avait que peu d’enjeux à offrir. Les Éperviers togolais, classés troisièmes avec 5 points, avaient déjà dû faire leurs adieux à la CAN en Côte d’Ivoire, ce qui a été une déception pour les supporters et l’entraîneur portugais Paulo Duarte.

Malgré tout, l’équipe tentera de terminer ces qualifications sur une note positive devant son public. Cette rencontre pourrait également être l’occasion d’introduire de nouvelles recrues, notamment Philippe Awuku (Yeni Malatyaspor, Turquie), Dikeni Salifou (Juventus B, Italie), ainsi que les locaux Marouf Ouro-Tagba (ASCK), Soulemane Ouro-Gafo (Gomido), et Mazamaesso Katagbawouli (Dyto) qui pourraient connaître leur première sélection internationale.

De l’autre côté, le Cap-Vert, actuellement deuxième du groupe avec 10 points, est déjà assuré de sa place à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Les huitièmes de finaliste de la dernière édition au Cameroun, emmenées par Ryan Mendes (ancien joueur du LOSC), préparent déjà leur prochaine aventure.

Ce match face au Togo servira de préparation au tournoi continental qui débutera dès le mois de janvier prochain. En cas de victoire, les Cap-Verdiens termineront en tête du groupe, devançant ainsi le Burkina Faso. Les yeux sont désormais tournés vers le futur, avec l’espoir de rééditer leur performance de la dernière CAN.

Le programme de dimanche (heure en GMT+2)

18h, Nigeria-Sao Tomé-et-Principe (Groupe A), à Uyo

18h, Togo-Cap-Vert (Groupe B), à Lomé

21h, Gambie-Congo (Groupe G), à Marrakech (Maroc)

