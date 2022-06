CAN 2023 (Q): Nigéria, Cameroun, Côte d’Ivoire, le programme du jeudi

Découvrez le programme des rencontres de ce jeudi comptant pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent ce jeudi avec plusieurs rencontres au programme. Au repos depuis le début du tournoi, le Nigéria lance cet après-midi sa première rencontre dans ces phases qualificatives par une réception de la Sierra Leone à Abuja national stadium. Favoris du groupe A, les Super Eagles doivent à priori prendre leurs trois premiers points dans ce tournoi contre les Leone Stars. Dans l’autre rencontre de cette poule, la Guinée-Bissau va tenter d’en découdre avec Sao Tomé-et-Principe, repêché à la dernière minute pour ces éliminatoires.

Dans le groupe K, une seule rencontre est au programme en raison de la disqualification du Zimbabwe. Il s’agit du Maroc qui reçoit l’Afrique du Sud au stade Moulay Abdellah à Rabat. Un choc entre les Lions de l’Atlas et les Bafana Bafana dont le vainqueur prendra automatiquement la tête du groupe.

Egalement logé dans une poule à trois équipes, le Cameroun ouvre de son côté son bal par un duel face au Burundi en Tanzanie. Après avoir dû se contenter d’un match amical face à la sélection A’ (4-1), les hommes de Rigobert Song sont attendus au tournant contre des Hirondelles revanchardes après avoir raté la dernière phase finale et qui ont débuté par un bon match nul en Namibie (1-1).

A suivre également ce jour, le déplacement de la Côte d’Ivoire au Lesotho, le choc des extrêmes entre l’Egypte et l’Ethiopie, le face à face Mali vs Soudan du Sud et la bataille entre la Guinée et le Malawi. Des rencontres comptant pour la deuxième journée de ces phases qualificatives.

Le programme des matches du jeudi (horaires en temps universel) :

13h, Burundi-Cameroun, à Dar Es Salam, Tanzanie [Groupe C]

13h, Soudan du Sud-Mali, à Kampala, Ouganda [Groupe G]

16h, Ethiopie-Egypte, à Lilongwe, Malawi [Groupe D]

16h, Guinée-Malawi, à Conakry [Groupe D]

16h, Guinée-Bissau-Maurice, lieu non-communiqué [groupe A]

16h, Nigeria-Sierra Leone, à Abuja [Groupe A]

17h, Lesotho-Côte d’Ivoire, à Soweto, Afrique du Sud [Groupe H]

19h, Maroc-Afrique du Sud, à Rabat [Groupe K]