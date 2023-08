CAN 2023 (Q): Mozambique-Bénin, un quatuor arbitral égyptien pour le choc

La CAF a dévoilé l’identité de l’arbitre qui officiera le match entre le Bénin et le Mozambique en septembre prochain, en éliminatoire de la CAN 2023. Et l’instance a choisi le sifflet égyptien Mohamed Abdel Elsaid Hussien.

C’est une finale entre deux équipes en quête du dernier billet qualificatif pour la CAN 2023 dans le groupe L. Le Bénin et le Mozambique s’affrontent le 9 septembre prochain à Maputo, dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires du tournoi continental. Pour ce duel décisif, la Confédération africaine de football a dévoilé l’identité des officiels qui dirigeront le choc.

L’instance africaine a en effet choisi le sifflet égyptien Mohamed Abdel Elsaid Hussien comme arbitre central. Ce dernier sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Sami Mohamed Abouzid Halhal et Youssef Wahid Youssef Elbosaty, respectivement premier et deuxième assistant. Le quatrième arbitre est également égyptien et a pour nom Mahmoud Elbana.

- Publicité-

Pour rappel, la confrontation Mozambique-Bénin aura lieu à l’Estádio Nacional do Zimpeto. Deuxièmes au classement avec un point de plus que leurs adversaires béninois, les Mambas n’auront besoin que d’un match nul pour assurer leur qualification. Du côté des Guépards, une victoire est impérative afin de rejoindre la vague des qualifiés.

Mais plus encore, cette rencontre représente pour la team Bénin une chance de prendre sa revanche sur le Mozambique. Lors de la deuxième journée des éliminatoires, les Béninois avaient subi une défaite à domicile sur le score de 1-0. Rendez-vous donc dans un mois!

Articles similaires