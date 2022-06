CAN 2023 (Q): mauvaise nouvelle pour la Côte d’ivoire avant le choc contre la Zambie

La Côte d’Ivoire affronte la Zambie et le Lesotho dans quelques jours, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Plusieurs cadres du sélectionneur Jean-Louis Gasset sont forfaits pour cette double confrontation.

Le continent africain vit depuis mercredi au rythme des éliminatoires de la CAN 2023. Pays organisateur de la phase finale qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet, la Côte d’ivoire lance sa campagne le 3 juin par une rencontre contre la Zambie pour le compte de la première journée. Un match facile à priori pour les Éléphants qui devraient prendre les trois points de la partie.

Pour ce match, le sélectionneur national Jean-Louis Gasset va se passer des services de plusieurs de ses cadres. le technicien français fera en effet sans les défenseurs centraux Odilon Kossonou et Éric Bailly et les ailiers Maxwel Cornet et Nicolas Pépé. De même, le latéral gauche de Watford, Hassane Kamara manquera également à l’appel.

Qualifié d’office en tant que pays organisateur, la Côte d’Ivoire participe tout de même aux phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Les Ivoiriens sont logés dans la poule H aux côtés de la Zambie, des Comores et du Lesotho.

25 joueurs ont été appelés pour les deux premières journées. Les cadres du vestiaire tels que Wilfried Kanon, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Jérémie Boga ou encore Christian Kouamé, absents en mars, sont tous rappelés. Aurier, Haller, Kessié, Pépé, Zaha, Gradel, Bailly, Cornet ou encore Sangaré sont également convoqués. Des éléments comme Emmanuel Agbadou, Ismaël Diallo, Wilfried Singo (blessé), Hamed Traoré Junior et Fousseny Coulibaly sortent en revanche du groupe.