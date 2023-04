CAN 2023 (Q)/Mauritanie-RDC: la Fédération congolaise a déposé un recours

Dans un communiqué sur ses canaux officiels, la Fédération congolaise de football a annoncé avoir déposé un recours auprès de la CAF pour dénoncer l’arbitrage du match Mauritanie-RDC (1-1), mardi dernier, dans les éliminatoires de la CAN 2023.

Neutralisés par la Mauritanie (1-1) mardi dernier, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les joueurs de la RDC avaient poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitre de la rencontre, auteur de plusieurs décisions controversées. La Fédération mauritanienne de football (FFRIM) s’était également montée au créneau pour se défendre à travers un communiqué sur son site officiel. Aucun signe par contre du côté de son homologue congolais qui est resté muet. Un silence très critiqué par les supporters des Léopards sur les réseaux sociaux.

Mais l’instance est sortie du silence une semaine plus tard, ce mardi, afin d’indiquer qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits. «À la suite des événements liés au match Mauritanie-RDC du 28 Mars au Stade de la Capitale à Nouakchott, La Fédération congolaise de football association informe l’opinion qu’elle a pris toutes les mesures utiles. La procédure idoine en la matière a été effectuée, dans le respect des délais légaux, introduite auprès de la CAF et nous attendons la suite qui en sera réservée», a assuré la Fecofa à travers un communiqué.

«La Fédération congolaise de football association tient à rassurer les fans et supporters des Léopards et toute la communauté sur sa volonté et sa détermination pour défendre les droits de l’équipe nationale et de nos joueurs, dans le respect des règles internationales et des compétitions organisées sous l’égide de la confédération africaine de football (CAF)», est-il ajouté.

[𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́]



ℹ️ Suite aux décisions controversées du match retour contre la 🇲🇷 à Nouakchott (1-1) aux éli. de la CAN Côte d`Ivoire 2023, la Fecofa informe le public sportif que la procédure idoine et valable a été adressée à la CAF, dans les délais légaux.#FecofaRDC pic.twitter.com/9oIkyU5UHT — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) April 4, 2023