CAN 2023 (Q): « Mathématiquement, nous avons une chance » de nous qualifier, sélectionneur du Rwanda

Le sélectionneur national du Rwanda, Carlos Ferrer, a réagi au nul face au Bénin (1-1) lors de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le technicien estime que les Amavubi sont toujours dans la course à la qualification pour la phase finale.

Une semaine après leur nul (1-1) à Cotonou, le Rwanda et le Bénin se sont séparés sur un score de parité (1-1), mercredi à Kigali, à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une mauvaise opération pour les deux formations qui rêvaient d’arracher leur première victoire dans cette phase qualificative. Mais beaucoup moins pour les Amavubi qui portent leur compteur à trois points, à une longueur du Mozambique, deuxième.

Au sortir de la rencontre, le sélectionneur du Rwanda, Carlos Alos Ferrer a livré ses impressions. Et pour technicien espagnol, ses poulains peuvent encore décrocher leur passeport pour le voyage en Côte d’Ivoire, hôte de la 34è édition.

« Mathématiquement, nous avons une chance. Nous avons un point de différence avec l’équipe classée deuxième. Le groupe est encore ouvert et nous avons beaucoup de raisons d’être positifs. Je suis positif »,a déclaré le tacticien ibérique.

Avant d’ajouter :« Nous avons deux matchs à jouer à domicile et j’espère que nous pourrons jouer ici avec nos supporters. Cela sera un énorme avantage pour nous. » L’ancien joueur de la Roja est également revenu sur le match nul contre les Guépards, hier soir. Dominés par les visiteurs, les Guêpes ont arraché le score de parité grâce à Thierry Manzi qui répondait ainsi au but de Jodel Dossou pour les Guépards.« Je suis déçu du résultat, mais pas de la façon dont mon équipe a joué »,a conclu Ferrer.