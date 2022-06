CAN 2023 (Q): l’Eswatini accroche le Togo à Kégué

Le Togo recevait l’Eswatini ce vendredi au stade de Kégué dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et les deux équipes se sont séparées sur un score nul (2-2).

Logé dans le groupe B assez relevé ou figurent notamment le Burkina Faso et le Cap Vert, le Togo a raté l’occasion de prendre ses trois premiers points en phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023. Les Éperviers ont été neutralisés par l’Eswatini ce vendredi au stade de Kégué. Dans un match comptant pour la première journée des phases qualificatives, l’équipe togolaise a été contrainte au partage des points (2-2).

Menant pourtant au score sur un beau but de Placca Fessou en première période, les poulains du sélectionneur national Paulo Duarte ont concédé l’égalisation à la 84è minute sur une réalisation signée Sabelo Ndzinisa. Mais trois minutes plus tard, Doh Laba redonne l’avantage aux locaux une belle action collective. On se dirigeait donc vers une victoire togolaise sauf que l’Eswatini est une équipe accrocheuse. Dans les ultimes secondes des arrêts de jeu, Siboniso Ngwenya sur une ultime tentative arracha le point du nul pour son équipe.

Le Togo sort donc de cet affrontement avec un seul point. Une mauvaise opération pour les Éperviers logés dans la poule des Étalons et des Requins Bleus qui s’affrontent ce soir dans l’autre rencontre de ce groupe.