CAN 2023 (Q): les XI entrants des Guépards du Bénin face au Rwanda

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé sa composition officielle pour le match face au Rwanda ce mercredi (14h GMT+1), à l’occasion de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 s’achève ce mercredi avec une rencontre décisive entre le Rwanda et le Bénin. Un match prévu au stade Pelé Kigali, à partir de 14 heures (GMT+1). En difficulté dans le groupe L, les deux équipes visent leur première victoire pour continuer à espérer se qualifier pour la phase finale.

Avec un seul point pris en trois journées, les choses sont plus compliquées pour les Béninois dont la défaite est interdite face aux Amavubi pour ne pas faire une croix sur le tournoi. Et pour ne rien arranger, la team Bénin doit se priver de trois cadors, Ange Josué Chibozo, Jordan Adeoti et Sessi d’Almeida, tous forfaits pour ce duel.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Gernot Rohr a reconduit l’équipe qui a arraché le nul contre les Guêpes (1-1) au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Comme annoncé la veille par le technicien franco-allemand, Steve Mounié est laissé sur le banc, tout comme Stéphane Sessegnon. A l’inverse, le jeune Dodo Dokou est aligné d’entrée, ainsi que le duo Jodel Dosssou-Tosin Aiyegun.

La compo officielle du Bénin face au Rwanda:

Saturnin Allagbé

Youssouf Assogba

Cédric Hountondji

Khaled Adenon ©️

David Kiki

Melvyn Doremus

Francisco Dodo Dokou

Mattéo Ahlinvi

Junior Olaïtan

Jodel Dossou

Tosin Aiyegun