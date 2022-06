CAN 2023 (Q): les Comores s’inclinent en Zambie

Les Comores se sont inclinés ce mardi à Lusaka face à la Zambie (2-1) à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une défaite qui fait les affaires des Chipolopolos qui relancent leur campagne.

Victorieux du Lesotho (2-0) la semaine dernière, les Comores n’enchaîneront pas une deuxième victoire consécutive dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Les Cœlacanthes ont été battus ce mardi par la Zambie à l’occasion de la deuxième journée des phases qualificatives. Dans un match disputé au National Heroes Stadium à Lusaka, les visiteurs se sont inclinés sur le score de 2-1.

Bien entrée dans le jeux, les Comores avaient pourtant ouvert le score en début de rencontre sur une belle réalisation du très remuant El Fardou Ben Mohamed ’13è). Mais à force de pousser, les Chipolopolos ont fini par égaliser sur un but d’Enock Mwepu en fin de première mi-temps (45è). En seconde période, la domination des zambiens alliée à leur discipline tactique ont fini par faire craquer les Cœlacanthes qui encaissent un second but en fin de rencontre sur un magistral coup franc signé Kings Kangwa (89è).

La Zambie remporte donc la partie et relance sa campagne. Les Chipolopolos remontent à la deuxième place dans le groupe H derrière la Côte d’Ivoire, déjà qualifiée en sa qualité de pays organisateur, qui affronte le Lesotho jeudi dans l’autre match du groupe.