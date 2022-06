CAN 2023 (Q): l’Egypte s’incline en Ethiopie, le Nigéria s’offre la Sierra Leone, la Guinée s’en sort bien

Les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivaient ce jeudi avec plusieurs rencontres disputées à travers à l’Afrique. Découvrez les résultats des matchs Ethiopie vs Egypte, Nigéria vs Sierra Leone et Guinée vs Malawi.

Le Nigéria a bien lancé sa campagne de qualification pour la CAN 2023. Les Super Eagles se sont imposés face au Sierra Leone ce jeudi pour leur premier match dans ces phases éliminatoires. En effet, en réception des Leone Stars au stade national d’Abuja, l’équipe hôte a battu son adversaire sur le score de 2-1.

Surpris par les visiteurs qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Jonathan Morsay (11è), les locaux ont rapidement réagi en revenant à la marque grâce à Alex Iwobi (16è) avant que Victor Osimhen ne donne la victoire aux siens un peu avant la pause (41è).

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Guinea-Bissau v > 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Nigeria v > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Sao Tome and Principe d > 1 0 0 1 1 5 -4 0 4 Sierra Leone d > 1 0 0 1 1 2 -1 0

Le Nigéria arrache donc ses trois premiers points dans ce tournoi et prend par la même occasion la deuxième place du groupe A derrière la Guinée-Bissau qui a étrillé Sao Tomé-et-Principe (5-1) dans l’autre rencontre du jour.

L’Egypte tombe en Ethiopie

Dans le groupe D, on jouait la deuxième journée des éliminatoires avec l’Egypte qui se déplaçait sur la pelouse de l’Ethiopie et la Guinée qui défiait le Malawi. Si le Syli national a fait honneur à son statut de favori en s’imposant face aux Flammes sur le score de 1-0, les Pharaons n’ont pas eu le même destin en terre éthiopienne. Les égyptiens ont été sèchement battus par les Walya qui ont remporté la rencontre par 2 buts à zéro. Au classement, le groupe s’équilibre avec chaque équipe à 3 points.

Déjà qualifié pour le tournoi en sa qualité de pays organisateur, la Côte d’Ivoire s’est de son côté contentée d’un nul et vierge face au Lesotho (0-0) prenant ainsi seule la tête de la poule devant la Zambie qui a repris le fauteuil de dauphin après sa victoire face aux Comores (2-1), mardi dernier.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Egypt v d > 2 1 0 1 1 2 -1 3 2 Ethiopia d v > 2 1 0 1 3 2 1 3 3 Guinea d v > 2 1 0 1 1 1 0 3 4 Malawi v d > 2 1 0 1 2 2 0 3