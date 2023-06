CAN 2023 (Q): l’Égypte renverse la Guinée et se qualifie

-Publicité-

L’Égypte affrontait ce mardi soir la Guinée, a l’occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, reportée en 2024. Dans une rencontre animée, les Pharaons, menés au score en première période, ont su renverser la vapeur et décrocher une victoire (2-1). Les coéquipiers de Mohamed Salah valident leur ticket pour la Côte d’ivoire par la même occasion.

Dans un premier acte plutôt calme, il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir le premier but de la partie. Sur un centre fort d’Issiaga Sylla devant le but, consécutif à un une-deux avec Naby Keita, Serhou Guirassy battait le portier adverse pour donner l’avantage aux siens (1-0), 26e). Une réalisation qui a eu le don de réveiller les Pharaons. Après une énorme loupée face au but vide, Mohamed Salah offrait le but de l’égalisation sur un plateau à Trezeguet qui ne se faisait pas prier (1-1, 42). Le score ne bougera plus avant la pause.

Au retour des vestiaires, la Guinée partait à l’abordage pour tenter de reprendre l’avantage sans succès. Et à force de vendanger ses occasions, le Syli national se faisait surprendre. Sur une passe lumineuse de Zizo, “Trézéguet”, encore lui, déboulait à gauche et passait en retrait pour Mostafa Mohamed. L’avant-centre nantais donnait un avantage définitif à l’Égypte (1-2, 79e). Le match prenait fin sur cette courte mais précieuse victoire des Egyptiens.

- Publicité-

Grâce à ce succès, les coéquipiers de Mohamed Salah comptent 12 points dans le groupe D et se qualifient pour la CAN Ivoirienne. De son côté, la Guinée peut encore décrocher son ticket lors de cette 5e journée. En effet, en cas de défaite ou un match nul du Malawi contre l’Éthiopie mardi prochain, les hommes de Kaba Diawara auront leur billet pour la phase finale de la compétition.

Articles similaires