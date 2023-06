CAN 2023 (Q): le Togo éliminé, Mali, Cap-Vert, Nigeria et Guinée Bissau qualifiés

Quatre nouveaux pays ont validé leur ticket pour la phase finale de la CAN 2023, à l’issue des matchs disputés dimanche, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires.

La liste des pays qualifiés pour la phase finale de la CAN 2023 se dessine peu à peu. Dimanche, quatre nouvelles nations ont décroché leur billet pour le voyage en Côte d’ivoire, hôte de la compétition africaine: le Mali, le Cap-Vert, le Nigeria et la Guinée Bissau. En déplacement sur les installations du Congo, les Aigles maliens ont arraché les trois points de la victoire face aux Diables Rouges (2-0). Ibrahima Koné (62e) et Nene Dorgeles (73e) ont marqué les deux buts de la partie. Avec désormais six points d’avance sur les Congolais (3è), à une journée de la fin des éliminatoires, les Maliens ne pourront plus être rattrapés et sont ainsi assurés de disputer la prochaine Coupe d’Afrique.

Le Togo et la Sierra Leone out

Avec son attaquant vedette Victor Osimhen, le Nigéria a aussi composté son billet après sa victoire face à la Sierra Leone (3-2) au Liberia. Un succès cependant difficilement arraché par les Super Eagles qui doivent les trois points de cette partie à Kelechi Iheanacho dans le temps additionnel (90e+5). Les Nigérians sont premiers de la poule A avec 12 points, derrière la Guinée-Bissau (10 points), également qualifiée après sa victoire face à Sao Tomé et Principe (1-0) mercredi. Reléguée à la troisième place avec points de moins que les Djurtus, la Sierra Leone est éliminée.

Même destin pour le Togo qui prend la porte malgré sa victoire face à l’Eswatini (2-0) sur des buts de Denkey (14e) et Placca (90e+2). Tout le contraire du Cap-Vert qui fera partie du voyage en terre ivoirienne après son exploit face au Burkina Faso. Contre les Etalons, déjà qualifiés, les Requins Bleus se sont imposés sur le score de 3-1. Bébé (7e), Joao Paulo (67e) et Clé (90e+4) ont marqué les trois buts cap-verdiens. Dayo (45e+3) a réduit la marque pour le Burkina Faso.

