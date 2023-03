CAN 2023 (Q): le Sénégal et l’Afrique du Sud qualifiés, le Mali trébuche

Le Sénégal et l’Afrique du Sud ont validé leur ticket pour la phase finale de la CAN 2023 après leur victoire de ce mardi, respectivement face au Mozambique (1-0) et contre le Libéria (2-1). A Casablanca, le Mali a chuté face à la Gambie (0-1).

Le Mali, qui avait triomphé de la Gambie à Bamako (2-0), a subi une défaite contre le même adversaire (1-0) lors d’un match délocalisé à Casablanca au Maroc. Malgré leur domination tout au long de la rencontre, les Aigles n’ont pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions qu’ils ont créées, et ont payé cher leur manque de réalisme en fin de match, avec une tête du capitaine Omar Colley sur coup franc (79e).

Ce but a relancé la compétition dans le groupe G, car il a permis aux Scorpions et au Congo de revenir à trois points seulement des Maliens, qui doivent rester vigilants. La qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations sera une course serrée jusqu’au bout.

En revanche, dans le groupe L, le Sénégal a continué sa série de victoires en enregistrant un quatrième succès consécutif contre le Mozambique (1-0). Les Lions de la Téranga, qui ont eu des occasions dès le début du match, ont fini par prendre les devants grâce à un beau but de Boulaye Dia, qui a réalisé un bel enchaînement dans la surface de réparation après une passe de Mané (17e).

Par la suite, les champions en titre ont globalement maîtrisé la rencontre, même s’ils n’ont pas produit le football flamboyant qu’ils ont montré lors de leurs précédents matchs. Mais l’essentiel est là : le Sénégal est qualifié pour la phase finale.

Après avoir manqué la phase finale en 2022, l’Afrique du Sud sera également de la partie en Côte d’Ivoire début 2024. Sous pression après leur match nul concédé à domicile à l’aller (2-2), les Bafana Bafana ont bien répondu en allant s’imposer 2-1 au Liberia, avec des buts de Lepasa (19e) et Mayambela (53e), malgré l’égalisation signée Jebor (35e). La configuration particulière de ce groupe, réduit à trois équipes en raison de la suspension du Zimbabwe, permet aux hommes d’Hugo Broos de se qualifier aux côtés du Maroc.