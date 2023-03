CAN 2023 (Q): le programme du jour (jeudi 23 mars)

La troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuit ce jeudi avec plusieurs rencontres au programme. Découvrez les affiches du jour.

En tête de leur groupe éliminatoire, après leurs victoires contre l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0), les Algériens sont actuellement bien partis pour décrocher leur billet pour le voyage en terre ivoirienne. Et l’équipe maghrébine pourrait se rapprocher de la qualification en cas de succès contre le Niger ce jeudi.

Les Fennecs affrontent en effet le Mena ce soir, au stade Nelson Mandela, à l’occasion de la troisième journée des phases qualificatives. Une mission pas impossible pour les Algériens qui viennent avec un impressionnant contingent, conduit par la star de Manchester City, Riyad Mahrez.

Mais attention à ne pas sous-estimer l’équipe nigérienne qui n’a cependant engranger la moindre victoire dans ce tournoi. Neutralisé par la Tanzanie (1-1) et l’Ouganda (1-1), les Menas sont deuxièmes de la poule F avec deux points, à quatre longueurs du leader algérien.

« On est censé savoir que nous allons rencontrer l’Himalaya en face de nous et que nul n’est impossible dans le football puisque le ballon est rond et les rencontres ne sont jamais les mêmes. On va bien se préparer pour ça, on se prépare pour essayer d’être performant, pas performant qu’en qualité de match mais performant aussi au niveau des points parce que nous avons un statut à défendre », a déclaré le sélectionneur du Niger à la presse.

Le programme de ce jeudi:

Madagascar-République centrafricaine, à Antananarivo (Groupe E)

Zambie-Lesotho, à Ndola (Groupe H)

Congo-Soudan du Sud, à Brazzaville (Groupe G)

Ghana-Angola, à Kumasi (Groupe E)

Gabon-Soudan, à Franceville (Groupe I)

Algérie-Niger, à Alger (Groupe F)