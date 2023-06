CAN 2023 (Q): le programme de la 5ème journée des éliminatoires

-Publicité-

Découvrez le calendrier des rencontres de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une étape décisive pour plusieurs candidats dont une victoire leur assurerait leur qualification pour la phase finale en Côte d’Ivoire.

La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 aura lieu du mercredi 14 au mardi 20 juin 2023. Plusieurs rencontres décisives se disputeront au cours de cette phase qualificative. Leader du groupe A avec 9 points, le Nigéria se qualifiera s’il ne perd pas son prochain match contre la Sierra Leone. Les Leone Stars sont troisièmes au classement avec 5 points, à deux unités de la Guinée-Bissau (7 points) qui se frottera de son côté au Sao Tomé-et-Principe, déjà éliminé de cette campagne.

Dans la poule C à 3 équipes (le Kenya était suspendu), c’est la Namibie qui occupe la tête (5 points). Les Lions Indomptables du Cameroun (4 points), exempts en juin, et le Burundi (1 point) complètent le classement. Le groupe L est composé du Sénégal, en tête avec 12 points. Le Mozambique (2ème avec 4 points) et le Bénin (3ème avec 4 points) lutteront pour une place en Côte d’Ivoire. Pour le Rwanda, lanterne rouge avec 2 petits points, cela s’annonce compliqué.

Les dates de la 5e journée

Tous les horaires sont indiqués à l’heure française, soit GMT+2.

Mercredi 14 juin

15h, Soudan du Sud-Gambie, à Ismaïlia (Groupe G)

18h, Sao Tomé-et-Principe-Guinée-Bissau, à Bissau (Groupe A)

20h, Guinée-Egypte, à Marrakech, Maroc (Groupe D)

Samedi 17 juin

15h, République centrafricaine-Angola, à Douala, Cameroun (Groupe E)

15h, Zambie-Côte d’Ivoire, à Ndola (Groupe H)

16h, Lesotho-Comores, à Johannesburg , Afrique du Sud (Groupe H)

17h, Guinée Equatoriale-Tunisie, à Malabo (Groupe J)

17h, Afrique du Sud-Maroc, à Johannesburg (Groupe K)

18h, Bostwana-Libye, à Francistown (Groupe J)

21h, Bénin-Sénégal, à Cotonou (Groupe L)

Dimanche 18 juin

15h, Rwanda-Mozambique, à Butare (Groupe L)

15h, Tanzanie-Niger, à Dar es Salam (Groupe F)

16h, Madagascar-Ghana, à Antananarivo (Groupe E)

17h, Ouganda-Algérie, à Douala, Cameroun (Groupe F)

17h, Eswatini-Togo, à Nelspruit (Groupe B)

18h, Cap-Vert-Burkina Faso, à Praia (Groupe B)

18h, Congo-Mali, à Brazzaville (Groupe G)

18h, Sierra Leone-Nigéria, à Monrovia, Liberia (Groupe A)

18h, Gabon-République démocratique du Congo, à Franceville (Groupe I)

Mardi 20 juin

15h, Burundi-Namibie, à Dar es Salaam, Tanzanie (Groupe C)

16h, Ethiopie-Malawi, à Maputo (Groupe D)

20h, Soudan-Mauritanie, à Agadir, Maroc (Groupe I)

Le classement des groupes de qualification à la CAN 2023

* NB : dans le groupe L, contrairement à ce qu’indique ce classement, le Bénin a récupéré deux points sur tapis vert et en compte désormais 4. De son côté, le Rwanda a perdu un point et n’en compte plus que 2.

