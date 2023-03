CAN 2023 (Q): le programme de ce mardi 28 mars

Excepté le match Rwanda-Bénin reporté à mercredi, la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 s’achève ce mardi avec pas moins de douze rencontres au programme. Découvrez les affiches du jour.

5 pays pourraient retrouver ce mardi, la Côte d’ivoire, le Maroc et l’Algérie, dans la liste des nations déjà qualifiées pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024). 12 rencontres vont en effet se dérouler ce jours à travers l’Afrique. Des matchs comptant pour la quatrième journée des éliminatoires.

Invaincu depuis le début de la compétition, avec trois victoires en autant de sorties, le Sénégal n’est plus qu’à trois points du voyage en terre ivoirienne. Leaders du groupe L avec 5 points d’avance sur leur dauphin mozambicain (2è, 4 points), les Lions de la Téranga, en cas de victoire face aux Mambas, valideraient leur qualification pour la phase finale.

Même défi pour le Mali, qui a vaincu son principal rival, la Gambie, 2-0 au match aller, et qui aspire à répéter cette performance dans ce derby délocalisé au Maroc. Cependant, les Aigles devront améliorer leur efficacité offensive qui auraient pu leur coûter cher au match précédent, tandis que les Scorpions devront montrer un visage plus cohérent.

L’autre derby du jour verra s’affronter la Libye et la Tunisie. Les Aigles de Carthage, victorieux 3-0 au match aller, qui auraient pu sceller leur qualification beaucoup plus tôt, devront se méfier de leur déplacement à Benghazi qui s’annonce plus difficile avec les absences des cadres Talbi et Msakni.

Enfin, le Cameroun peut profiter de la configuration particulière de son groupe à trois pour se qualifier en cas de victoire à l’extérieur contre la Namibie. Pour cela, les Lions Indomptables, qui bénéficieront du retour de suspension d’Aboubakar, devront cependant produire un jeu plus séduisant qu’au match aller, où ils ont été menés longtemps au score (1-1).

Le programme de mardi dans les éliminatoires de la CAN (heure en GMT)

13h, Namibie-Cameroun, à Johannesburg, Afrique du Sud (Groupe C)

13h, Eswatini-Cap-Vert, à Nelspruit, Afrique du Sud (Groupe B)

13h, Malawi-Égypte, à Lilongwe (Groupe D)

13h, Botswana-Guinée équatoriale, à Francistown (Groupe J)

16h, Tanzanie-Ouganda, à Dar Es Salam (Groupe F)

16h, Mozambique-Sénégal, à Maputo (Groupe L)

16h, Liberia-Afrique du Sud, à Monrovia (Groupe K)

16h, Gambie-Mali, à Casablanca, Maroc (Groupe G)

19h, Comores-Côte d’Ivoire, à Moroni (Groupe H)

19h, Togo-Burkina, à Lomé (Groupe B)

20h, Libye-Tunisie, à Benghazi (Groupe J)

22h, Mauritanie-RD Congo, à Nouakchott (Groupe I)