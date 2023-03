CAN 2023 (Q): le programme complet des 3è et 4è journées

Plusieurs rencontres sont au programme en fin mars prochain à travers le continent, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN U20 2023.

Les éliminatoires de la CAN 2023 reprennent en fin mars prochain avec les rencontres des troisième et quatrième journées. Au total 44 nations seront en action au cours de la semaine du 22 au 28 mars.

En vue de la troisième journée des éliminatoires, la sélection nigériane, couronnée à trois reprises sur le continent, se prépare à recevoir la Guinée-Bissau au stade Abiola d’Abuja. Les Super Eagles chercheront à renforcer leur position de leader du groupe A, après avoir enregistré des victoires contre Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone.

De leur côté, les Etalons du Burkina Faso, actuellement en tête du Groupe B, s’apprêtent à accueillir l’équipe togolaise, en quête de sa première victoire dans ces éliminatoires, suite à sa défaite face au Cap-Vert et son match nul contre Eswatini.

Le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, aura à affronter la Namibie dans le groupe C. Ce groupe, désormais réduit à trois équipes en raison du forfait du Kenya, verra le Burundi bénéficier d’un jour de repos.

L’Egypte, en difficulté dans le groupe D, tentera de se relancer contre le Malawi au stade international du Caire, tandis que la Guinée, elle, recevra une équipe éthiopienne en grande forme, lors d’une rencontre qui se tiendra au Complexe Mohammed V de Casablanca, au Maroc.

Relégués à la dernière place de son groupe L après leurs défaites contre le Sénégal (1-3) et le Mozambique (0-1), les Guépards n’ont plus droit à l’erreur dans ces phases qualificatives. Les poulains du nouveau coach Gernot Rohr doivent arracher la victoire face au Rwanda le 22 prochain au stade Général Mathieu Kérékou.

Champions d’Afrique en titre et leaders de leur poule, les Lions de la Téranga affronteront de leur côté le Mozambique au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. A noter que la quatrième journée des éliminatoires se jouera trois jours plus tard.

Le programme complet ici