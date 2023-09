CAN 2023 (Q): le programme complet de la 6è journée des éliminatoires (dates et heures)

-Publicité-

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 se tiendra du 6 au 12 septembre prochain, à travers toute l’Afrique. Découvrez le programme complet de ces affiches (dates et heures).

D’ici la semaine prochaine, on connaitra tous les pays qualifiés pour la phase finale de la CAN 2023, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. 15 nations ont déjà composté leur ticket pour l’aventure ivoirienne. Les 9 dernières places qualificatives seront acquises lors de la sixième journée des éliminatoires qui se tiendra du 6 au 12 septembre.

Les équipes comme le Namibie et le Cameroun (groupe C), la Gambie et le Congo (groupe G), la RD Congo, le Gabon, la Mauritanie et le Soudan (groupe I) , le Mozambique et le Bénin (groupe L) , la Tanzanie, l’Ouganda (groupe E), le Ghana et l’Angola (Groupe E) vont jouer pour décrocher leurs visas.

Les 15 pays déjà qualifiés:

La Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de l’Egypte, de la Guinée, de l’Algérie, du Mali, de la Zambie, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Tunisie, de l’Afrique du Sud, du Maroc et du Sénégal.

6 septembre 2023 Libye – Guinée équatoriale 19h00 Groupe J

7 septembre 2023 Angola – Madagascar 16h00 Groupe E

7 septembre 2023 Ghana – RCA 16h00 Groupe E

7 septembre 2023 Niger – Ouganda 19h00 Groupe F

7 septembre 2023 Algérie – Tanzanie 19h00 Groupe F

7 septembre 2023 Tunisie – Botswana 19h00 Groupe J

8 septembre 2023 Burkina Faso – Eswatini 19h00 Groupe B

8 septembre 2023 Egypte – Ethiopie 16h00 Groupe D

8 septembre 2023 Mali – Soudan du Sud 19h00, Groupe G

9 septembre 2023 Malawi – Guinée 13h00 Groupe D

9 septembre 2023 Comores – Zambie 19h00 Groupe H

9 septembre 2023 Côte d’Ivoire – Lesotho 16h00 Groupe H

9 septembre 2023 Mauritanie – Gabon 16h00 Groupe I

9 septembre 2023 RD Congo – Soudan 16h00 Groupe I

9 septembre 2023 Maroc – Libéria 19h00 Groupe K

9 septembre 2023 Mozambique – Bénin 13h00 Groupe L

9 septembre 2023 Sénégal – Rwanda 19h00 Groupe L

10 septembre 2023 Nigeria – Sao Tomé-et-Principe 16h00 Groupe A

10 septembre 2023 Togo – Cap-Vert 16h00 Groupe B

10 septembre 2023 Gambie – Congo-Brazzaville 19h00 Groupe G

11 septembre 2023 Guinée Bissau – Sierra Leone 16h00 Groupe A

12 septembre 2023 Cameroun – Burundi 19h00 Groupe C

