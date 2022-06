CAN 2023 (Q) : le Nigeria humilie Sao Tomé-et-Principe 10-0

Pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe A, le Nigeria a simplement écrasé Sao Tomé et Principe sur le score de 10-0. Victor Osimhen a inscrit un quadruplé.

Le Nigeria s’est déplacé sur la pelouse de Sao Tomé et Principe ce lundi, pour la deuxième journée des qualifications de la CAN 2023 dans le groupe A. Avant le coup d’envoi de la rencontre, on savait que la différence de niveau était grande entre les deux équipes, mais personne ne s’attendait à ce résultat final. Les Super Eagles se sont, en effet, imposés sur le score sans appel et humiliant de 10-0.

Les nigérians ont débuté le spectacle dès l’entame de match par l’intermédiaire de Victor Osimhen qui ouvrait le score à la 9è. L’attaquant de Naples va inscrire trois autres buts dans cette rencontre (48è, 65è, 84è) pour s’offrir un quadruplé retentissant. Les autres buts de la partie ont été inscrits par Moses Simon (28è), Terem Moffi (43è, 60è), Lookman (63è) et Emmanuel Dennis sur penalty en toute fin de match.

Le Nigeria enchaîne, après son premier succès face à la Sierra Leone (2-1) dans ce groupe A, jeudi dernier. Les Super Eagles (6 points) prennent seuls la tête de cette poule, avec une différence de but confortable. De son côté, Sao Tomé et Principe subit un nouveau lourd revers après la claque reçue contre la Guinée-Bissau (1-5).

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Nigeria v v > 2 2 0 0 12 1 11 6 2 Guinée Bissau v > 1 1 0 0 5 1 4 3 3 Sao Tome et Principe d d > 2 0 0 2 1 15 -14 0 4 Sierra Leone d > 1 0 0 1 1 2 -1 0