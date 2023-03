CAN 2023 (Q): le Nigéria dos au mur, le programme de ce lundi

Les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent ce lundi avec les rencontres de la quatrième journée. Pas moins de sept matchs sont au programme à travers le continent avec des affiches qui promettent.

Malgré une ouverture du score surprise, l’Algérie est parvenue à renverser le Niger (2-1) jeudi dernier pour enregistrer une troisième victoire consécutive lors de ces éliminatoires, même si cela s’est fait dans la douleur. Un nouveau succès face au Mena ce lundi à Tunis assurera aux Fennecs leur qualification pour la phase finale.

Après avoir attendu jusqu’à la 96e minute et le but libérateur d’Antoine Semenyo pour battre l’Angola (1-0) la semaine dernière, le Ghana a l’opportunité de se rapprocher de la qualification avec une autre victoire à Luanda contre les Palancas Negras. Sans André Ayew, Alexander Djiku, Mohammed Salisu et Denis Odoi, tous forfaits à l’aller, la tâche ne sera sans doute pas une partir de plaisir pour les Black Stars, même si le défenseur d’Amiens Nicholas Opoku a été dernièrement appelé en renfort.

Après une performance réussie contre l’Ethiopie (2-0) vendredi dernier, la Guinée pourrait également se rapprocher de la phase finale en cas de victoire contre les Walyas, au Maroc. Pour cela, les hommes de Kaba Diawara devront être plus efficaces. Le Gabon, vainqueur difficilement à l’aller (1-0), a également l’opportunité de prendre une option sérieuse s’il bat de nouveau le Soudan. Cependant, il est toujours difficile de se rendre à Omdurman et Denis Bouanga ne sera pas présent…

Le Nigeria est sous une forte pression, après avoir été surpris à domicile par la Guinée Bissau vendredi dernier (1-0). Les Super Eagles ont perdu la tête du groupe et une nouvelle contre-performance à Bissau pourrait les conduire à une fin d’éliminatoire plus stressante que prévue, d’autant plus que la Sierra Leone, deuxième du groupe, est revenu provisoirement à un point après sa victoire dimanche contre Sao Tomé (2-0).

Dans le groupe G, le Congo a subi une défaite humiliante à domicile contre le Soudan du Sud (1-2), compromettant ainsi ses chances de qualification. Les Diables Rouges devront prendre leur revanche en s’imposant dans ce match délocalisé en Tanzanie pour conserver leurs chances. Madagascar, de son côté, a été corrigé 3-0 à domicile par la Centrafrique et doit impérativement l’emporter pour préserver ses chances. Cependant, un nouveau résultat favorable pour les Fauves, qui joueront à Douala au Cameroun, leur demandera de mettre la pression sur l’Angola.

Le programme de lundi dans les éliminatoires de la CAN 2023 (heure en GMT)

13h, République centrafricaine-Madagascar, à Douala, Cameroun (Groupe E)

13h, Soudan du Sud-Congo, à Dar Es Salam, Tanzanie (Groupe G)

16h, Niger-Algérie, à Tunis, Tunisie (Groupe F)

16h, Angola-Ghana, à Luanda (Groupe E)

16h, Guinée-Bissau-Nigeria, à Bissau (Groupe A)

19h, Éthiopie-Guinée, à Rabat, Maroc (Groupe D)

20h, Soudan-Gabon, à Omdurman (Groupe I)