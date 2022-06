CAN 2023 (Q): le Niger et l’Ouganda se quittent en bons amis

Le Niger et l’Ouganda s’affrontaient ce mercredi à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur un nul (1-1).

Deuxième contre-performance consécutive pour l’Ouganda. Quatre jours après leur débâcle à Alger face aux Fennecs (2-0), les Cranes viennent de concéder un nouveau revers dans ces phases qualificatives de la CAN 20123. L’équipe ougandaise a en effet été tenue en échec par le Niger ce mercredi à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires. Dans un match disputé à St Mary’s Stadium à Kampala, les deux formations se sont séparées sur le score nul de 1 but partout.

L’Ouganda avait pourtant ouvert le score sur une réalisation de Milton Karisa en première période, mais le Mena sur un but signé Amadou Sabo va remettre les deux équipes à égalité. Un score qui ne bougera d’ailleurs plus jusqu’au coup de sifflet final.

Désormais derniers de leur groupe, les Cranes vont devoir faire mieux lors de leurs prochaines sorties en septembre. Le Niger, de son côté, occupe la deuxième place en attendant le match entre la Tanzanie et l’Algérie.