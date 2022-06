CAN 2023 (Q): le Mozambique et le Rwanda se neutralisent

Ce jeudi, le Mozambique accueillait le Rwanda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe L. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1 but partout.

La première journée des éliminatoires de la CAN 2023 s’est poursuivie ce jeudi, avec l’entrée en lice du groupe L, dans lequel évolue le Bénin. En attendant, le choc entre les Écureuils et le Sénégal à Dakar samedi prochain, le Mozambique et le Rwanda s’affrontaient ce jour dans un match équilibré sur le papier. Finalement, aucune des deux équipes n’aura réussi à faire la différence et se séparaient sur un score nul (1-1).

La première mi-temps du match a été très équilibrée mais pauvre en occasions. D’ailleurs, les deux formations rejoignaient les vestiaires sur un score nul et vierge. En seconde période, la rencontre avait toujours du mal à se décanter, mais c’est finalement le Rwanda qui va ouvrir le score grâce à Nishimwe Blaise (65è). Une avance de courte durée, puisque dans la foulée, le Mozambique recollait au tableau d’affichage par l’intermédiaire de Stanley Ratifo (67è). Ce duel prenait fin sur ce score nul d’un but partout. Les deux équipes prennent provisoirement la tête de ce groupe.

Pour rappel, dans le même groupe, le Bénin et le Sénégal vont se livrer un duel haletant samedi prochain à Dakar, pour leur début dans ces phases éliminatoires. Le vainqueur de cette rencontre prendra, seul, la première place de cette poule. Cette affiche est à suivre sur Canal+ Sport 1.