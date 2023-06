CAN 2023 (Q): le Mozambique double le Bénin, le Rwanda éliminé

Le Mozambique a pris le dessus sur le Rwanda (2-0) ce dimanche, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une victoire précieuse des Mambas qui remontent à la 2è place dans le groupe L devant le Bénin, tandis que les Amavubi sont éliminés.

Après le choc Bénin-Sénégal (1-1) la veille, la deuxième rencontre de cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe L se disputait ce dimanche entre le Mozambique et le Rwanda. A la traine dans le classement, les deux équipes se devaient de gagner pour reprendre des couleurs. Et ce sont les Mambas qui ont atteint cet objectif.

En déplacement au stade Huye à Butare, les visiteurs se sont imposés sur le score de 2-0. Le jeune talent du Sporting Portugal, Geny Catamo, a ouvert le score d’une belle frappe croisée avant la mi-temps (43e). Puis Clésio Baúque a scellé le score dans le temps additionnel, dans un angle fermé après une récupération haute (90e+4).

Geny Catamo marcou um golo na vitória do Moçambique frente ao Ruanda (0-2).



Com este resultado o Moçambique garante a presença na CAN 2023!pic.twitter.com/FvDCslQS0v — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) June 18, 2023

Avec cette victoire, le Mozambique double le double le Bénin et reprend la deuxième place du groupe L. Avec un seul point après cinq journée, le Rwanda est lui, éliminé. Dans cette poule où le Sénégal, leader, est déjà qualifié, le second billet qualificatif se disputera donc entre Guépards et Mambas lors de la sixième et dernière journée en septembre prochain.

