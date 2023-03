CAN 2023 (Q): le match Rwanda-Bénin en direct sur l’ORTB

L’ORTB va diffuser en direct le match Rwanda-Bénin prévu ce mercredi (14h GMT+1) à Kigali, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le Bénin joue ce mercredi sa survie dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards affrontent le Rwanda cet après-midi (14h GMT+1), au stade Pelé Kigali. Un match comptant pour la quatrième journée des phases qualificatives.

Tenus en échec à l’aller au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou (1-1), les Béninois visent leur première victoire dans ce tournoi. Une mission cruciale pour les hommes du sélectionneur Gernot Rohr, derniers du groupe L avec un seul point pris après trois journées.

Pour ce match qui sera très suivi par les béninois, les inconditionnels fans des Guépards peuvent le regarder sur la chaîne nationale. L’ORTB va en effet diffuser en direct l’intégralité de cette rencontre. Il faut ajouter que Rwanda-Bénin sera également retransmis sur le bouquet Canal+ (Canal+ sport1).

La clé du match?

En conférence de presse hier, le sélectionneur national, Gernot Rohr, s’est longuement prononcé sur cette bataille entre les Guépards et les Guêpes. Tenus en échec la semaine dernière, les Béninois avaient cependant montré un meilleur visage avec plusieurs occasions créées. Une petite révolution qui avait d’ailleurs conduit au but égalisateur signé Steve Mounié. Et pour Rohr, ses poulains sont déterminés à reproduire ce scénario et gagner ce match.

« La clé du match ? Si on refait la même deuxième partie que le match aller, je pense qu’on pourra espérer un bon résultat », a confié le Franco-allemand qui assure cependant que ses hommes feront tout pour empocher les trois points de cette partie, quel que soit le scénario.